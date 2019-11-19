九大校長發宣言，指今次反修例風波引起的社會動盪並不是由大學開始，大學也無力制止；大學校園已被外面來的黑衣人控制，部分物品遭拿走；大學已通知教職員和學生離開；困局非大學弄成，也不能靠大學的紀律程序解決。

宣言好像冠冕堂皇，但這種說法，我們旁人聽來只會覺得大學校長推卸責任。大家都了解，社會問題不是大學引起，大學也無力解決。但是大學有責任維持校內的秩序和治安，保護校產和師生安全。如果大學失去維持校內秩序和治安的能力，是否應該立即報告政府，派出警察恢復秩序和治安？

不幸在此次事件中，有校長站錯了隊，歸錯了邊。最佳例子是中大的段校長：當部分激進學生乘機衝擊大學，以粗口指罵，跳上桌子向校長撒溪錢，又砸爛學校設施，迫令校長公開「對話」，要求校長歸邊，發言譴責警察暴力時，校長有沒有堅持中立的立場，堅持譴責任何方面的暴力，清楚解釋大學是不同意見交流之所，校長的責任是保障各種意見都有機會表達呢？還是校長在暴力面前屈服，不再維持秩序和治安，任由或是學生或是外來的蒙面黑衣人肆無忌憚，大肆破壞，為所欲為，不追究毀壞校園設備的暴徒，以為「跪低」可以紓緩學生的情緒，恢復校園的安寧呢？

結果呢，大家都清楚看到了，大學校長公開承諾不召警察進校園，任由蒙面黑衣人佔據校園，封鎖出入口通道，檢查進出校園人等的證件物件，隨便使用和破壞校內設施，徵用大學車輛，還進入實驗室偷走危險化學物料去做武器，公然在校園內製造汽油彈，令大學校園變成恐怖分子的訓練場所。

大學校長在「跪低」前，有沒有想過大學的保安是否有能力守護學校、維持秩序？如果校園失守，會對社會造成多少損失？中大被蒙面黑衣人佔據，不但校園被毀，附近的東鐵軌道及公路也被封數日，新界東的南北交通切斷。在平定暴亂後，大學需要大面積復修。這些修理費用和因截斷交通要道帶來的社會損失，又由誰負擔？

當蒙面黑衣暴徒撤退，各政府部門去清理二號橋，警方檢走現場的危險物品時，有一位中大副校長在現場還口口聲聲說中大從未有要求警察進入校園。這位大學高管到底擔心甚麼？他是懼怕黑衣人日後前來報復，還是對大學及社會龐大損失毫不關心，尸位素餐，自己無力管理，又不肯交出權力給合適的政府部門解困？正正是這些庸碌的大學管理人，不但累到校園被破壞，連前人辛苦累積得來的校譽和學術地位也毀於一旦。