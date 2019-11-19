繼中大之後，理大又淪為第二間暴徒大學。暴徒周日佔據理大及紅隧與警方爆發激戰，由白天戰至深夜，有警員被弓箭射中，有裝甲車陷入火海，汽油彈更是不計其數。暴徒愈來愈喪心病狂，甚至在網上威脅用氯氣彈攻擊警察及其家屬宿舍，加上理大、中大校內化學危險品被盜，顯見汽油彈之後就是生化襲擊，香港已變成不折不扣的恐怖城市。

最令人不解的是，港府及警方高層對於前線警員人身安全備受威脅，恐怖活動愈演愈烈，依然不准他們提高武力保護自己，依然只採取驅散。暴徒就是覷準警方不敢真槍實彈上陣，才會肆無忌憚將暴力升級，中大和理大激戰沒有一個暴徒死亡，連重傷也沒有，反而警員受傷不絕，恐怕不多久就會有警員殉職。驅散復驅散，譴責復譴責，如果這些手段有用，黑暴不可能持續五個多月無法平息，到底廢官們何時才肯清醒，何時才會奮起止暴制亂？

當然，警方執法直到今日仍然綁手綁腳，根子是港府無能，但另一原因是香港無腦的縱暴愚民實在太多。他們毫無由來地憎恨警察，毫無由來地仇視共產黨，但問到他們遭受過黑警和共產黨怎麼樣的虐待，一個例子也答不出。很明顯，這些愚民被毒媒和黃師洗腦洗到完全喪失思考能力，只知人云亦云，毒媒說甚麼就信甚麼，黃師教甚麼就聽甚麼，是否合理合邏輯則不在他們思考之列。

這是港府放任反中亂港勢力廿二年的結果，也是中央錯將「五十年不變」當成「五十年不管」埋下的禍根，英國人撤退前埋下的暗樁地雷在今日悉數爆發，加上美國深度介入，終於將香港推上粉身碎骨的絕路。最可笑的是，政務司司長張建宗直到今日仍然說「竭盡所能令區議會選舉依法如期舉行」，到底如何竭盡所能？如何確保選舉和平安全？如果說港府不是充斥吃裏扒外的無間道，配合暴徒奪權，三歲小孩也不信。