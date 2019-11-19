筆者撰寫時事評論三、四年後，有一次跟朋友聊天，打趣地說：「時評寫了千多篇，大部分都是廢話，自認為唯一有點貢獻的，是提出過『打機心理學』，這種潛藏意識對社會影響甚大，遺禍亦深。」

本文執筆時，香港理工大學的攻防戰還未結束，示威者佔據校園，與警方對峙，有的宣稱要死守到最後一刻。筆者與理大有很深的緣，在大學本部與附屬學院任教多年，如今電視螢幕上見到火光熊熊的地方，不知曾留下過多少往日足迹。

我但願一切最終能和平解決，足迹只是死物，燒去了不打緊，他朝再留下新的便是，人卻是活生生的，每一條青春的生命都可貴，同學們，請珍惜自己。

有圍攻理大的警察指揮官用揚聲器喊話，說好些示威者只是將這場攻防戰當作遊戲，勸他們不要執迷，應盡快撤離。難得這位指揮官在兵馬倥偬、槍林彈雨之際仍這麼冷靜，能判斷出投彈擲石的年輕人，背後是甚麼心態作祟，他說的話正是我想說的。

電子遊戲往往要逢關過關，想過關就要將遊戲中的守關者幹掉，俗稱「打大佬」。不少人從小到大，每天花三、五小時去「打大佬」是等閒事，這種意識不知不覺間深入骨髓，變成逢大必打，不必問情由。遊戲中的「大佬」是虛擬的，跟玩家沒真正仇恨，但是好些人偏願意從日到夜，咬牙切齒，非要將對方除之而後快，這就是「打機心理」。

跟日前中大的攻守戰相比，理大一役的參與者更像是在打機。中大之爭，守護者還會提出訴求，嘗試與政府討價還價，今趟理大卻沒有，年輕人就是野蠻地佔據着紅隧出入口，總之警察來攻，我就猛打，不必講理由。在射箭、投石的一刻，年輕人的潛意識很可能就是在告訴自己，眼前這個大佬，我非要打倒不可！