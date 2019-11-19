港府止暴制亂無能，一場反修例風暴，雖說千頭萬緒，但依老朽看，有兩點至為明顯。其一是林鄭月娥及其管治班子真係廢到不可以言傳，像「避政司司長」丟下水深火熱嘅香港，飛撲去倫敦演講，如此本末倒置，終於以仆倒街頭收場，唉，老朽都唔知係相信天有眼定係報應咯！

另一個凸顯嘅問題，就係今次烈燄焚城，暴力無底線，多發生在原本應該寧靜嘅校園，結果繼中大之後，理大又成為另一個校園戰場，戰況之激烈，比中大有過之而無不及！警方稱理大事件達暴亂程度，出動「雙車」戰略，即派出水炮車及銳武裝甲車到場，並首次使用俗稱「聲波炮」嘅長距離揚聲裝置。

理大一帶戰況激烈，一輛銳武裝甲車遭多枚汽油彈擲中起火，而通往理大嘅紅隧天橋被汽油彈燒至橋頂「穿窿」，熊熊烈燄照耀尖東！連日未見露面嘅理大校長滕錦光周一凌晨聯同四位大學校長發表聯合聲明，要求所有人士盡快離開現場！

有人說，大學失守，不在今天！的而且確，香港多間大學嘅校長，年薪仲高過牛津、劍橋校長，養尊處優，都忘掉了教育要整飭學風、樹人成材嘅初心！大學校長連管理好自己嘅學生亦無能為力，中大變「暴大」，理大又變「理暴大」，大學校長不是「誨人不倦」，而是「毀人不倦」，他們究竟平日都在忙甚麼？香港的專上教育，不就是斷送在你們手上嗎？

九大校長早前的聯合聲明，更是一篇厚顏無恥的推卸書，今日學生變街頭暴民，當校園完全失控變戰場時，政府叫你們管，你們不再祭起「學術自由」、「院校自主」，反叫政府必須牽頭處理、要管！平時你們對學生就是不敢講真話，為博好感，一味做「好好先生」，沒有恪盡校長的職守，終種下惡果！作為校長，你們的風骨在哪裏？你們的人格魅力用天文望遠鏡也找不到！