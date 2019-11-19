美國國會正展開對特朗普的彈劾調查聽證會，傳召證人，涉及特氏向烏克蘭總統施壓要求調查拜登父子在烏國的經濟行為。但無論聽證會找到甚麼特氏的把柄，要提出彈劾動議一定無法全盤通過，因為參議院的主導權在共和黨比民主黨議席為多的情況下，彈劾動議也玩完，所以現時所做的一切，基本上只是民主黨眾議院議員利用這個程序挖苦特朗普，全力在調查過程針對抹黑要競逐連任的特朗普。

迎接這場衝着特朗普而來的揭露黑材料挑戰，共和黨及特朗普只能「盡地一煲」謀速戰速決，既然民主黨有心利用這個調查過程去逐點批評特氏，總也是要面對，但應對只有口頭證據沒有實質證明的國會調查，共和黨只需運用「只要快，不要急」的策略，盡快完結聽證調查，每一位出席聽證會的獲邀共和黨現任或前任政府官員，均以「不一招」，即任何關於「通烏」的調查，應對都是以沒有感受到、不認為、不覺得、不同意等答案，回答是否認同特朗普曾向烏克蘭政府施壓要求調查拜登父子，這樣的話，強要提問的民主黨議員亦沒他們辦法。

倘若三番四次再追問而答案也是「不一招」，共和黨議員就會即場反擊要求終結，接下來又轉到另一些證人，又過一關。這做法最大目的是希望短時間完成調查聽證，問不出所以然便要推到下一個程序，各證人也不需要再受到國會議員的質詢，漏招的機會全減。況且至今為止，民主黨未能舉出彈劾特朗普的「真正證據」，若糾纏在漫無邊際的口頭針對，普羅大眾會對這場政治騷失去耐性及興趣，更會慢慢滋長這場戲是民主黨對特朗普的政治抹黑。

反過來說，共和黨和特朗普能在今年內於調查過程「快閃」完結，就可反指民主黨無事生非，斥民主黨對特氏政治抹黑是打壓他連任，特朗普又可反敗為勝。