美國眾議院議長佩洛西接受媒體訪問時表示，總統特朗普的「通烏」醜聞，絕不能跟當年尼克遜因「水門事件」被彈劾相提並論，認為前者的性質更加嚴重，因為尼克遜在面臨彈劾的時候，決定以國家大局為重，主動掛冠而去。言下之意，似乎是即使彈劾議案最終在參議院通過，特朗普亦會繼續戀棧權位，不惜一切「賴死」不走。

民主黨全國委員會位於華盛頓的總部，於一九七二年被人侵入，時任總統尼克遜企圖掩蓋真相，醜聞愈鬧愈大，當時眾議院已通過就彈劾總統制訂的相關條文，但尼克遜在全院表決前主動辭職。尼氏也是美國歷史上唯一一位辭職的總統。當時有傳聞指，尼克遜其實一直堅拒辭職，甚至曾考慮派軍隊保衞白宮，最後還是基辛格出面勸阻，說「靠軍隊保護的總統還算甚麼總統」，才讓尼克遜打消念頭。

撇開個人是否「知恥」的問題，尼克遜當年辭職乃為勢所逼，不得不然，面對滔滔民怨，繼續拖下去，只會吃不了兜着走，倒不如及早止蝕離場，以換取下任總統予以特赦，圖個「善終」。反觀特朗普，從上台伊始就是「撐者恒撐，恨者恒恨」，他嘗言自己即使在紐約第五大街殺人，支持者還是會繼續撐他，揆諸民調，證明一定程度反映事實，大部分共和黨支持者表示，不管彈劾調查有甚麼發現，他們都不會改變對特氏的觀感。

這也是為甚麼佩洛西一直對彈劾總統持保留態度。佩洛西曾經揚言，擔心如果明年大選民主黨在得票上無法大幅度拋離，特朗普將不會善罷甘休。事實上，即使特氏在二○一六年大選中擊敗希拉妮，但普選票數卻落後對方。儘管沒有提供證據，但特氏一再指出選民登記制度有「貓膩」，大量「假選民」把票投給希拉妮，否認他可以在選舉人票及普選票「雙贏」。

且別忘記，這還是在選舉結果對特朗普有利的情況下發生，萬一歷史重演，像當年小布殊跟戈爾在佛州得票咬得極緊，以致須進行人手點票，恐怕勢難上演一場「君子之爭」訴諸大法官解決。

退一步說，即使彈劾特朗普的議案，在共和黨參議員強力護航下被強壓下去，而特氏又能順利連任，但美國民眾之間的分裂只會進一步惡化。有人戲稱特氏治下的美國已淪為「美利堅分裂國」，國家哪堪再經歷多四年折騰？

共和、民主兩黨惡鬥，令美國民眾普遍產生犬儒的心態，沒有人再相信政客有「是非」之分，他們只有黨派利益之別。事實上，共和黨人為特朗普辯護的策略之一，正是把水攪渾，將「通烏」醜聞描繪成民主黨對總統發動的「政治鬥爭」。眾議院情報委員會副主席、共和黨籍的努涅斯最近「爆料」，指白宮以及特氏的私人律師朱利安尼之所以聯繫烏克蘭當局，並不是為了打擊政治對手，而是因為民主黨人「勾結」烏國官員，深挖特朗普團隊的黑材料，以便進行政治抹黑。且不管努氏的指控是真是假，但民眾一旦產生「天下烏鴉一樣黑」的觀感，到頭來可能又會讓特朗普亂中取利。