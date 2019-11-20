功夫茶：大埔蚊患得人驚　部門卸責恐成災

世道衰微，特別多災異；今年豬年，內地爆發大規模豬瘟，阿哥，未到鼠年，日前京城又爆鼠疫，一時之間搞到人心惶惶。嗱！咪話功夫茶唔先提醒，香港今年真正步入衰世，尤其政府治鼠無能，治咗幾十年，成績係首度發現人類感染大鼠戊型肝炎個案，唉！該煨咯！難怪香港政壇咁多「鼠輩橫行」！

鼠大嚇人，蚊細叮人，依家天氣已涼未寒，按理不是炎暑騰蒸，應該冇咁多蚊周圍飛；咁你就錯喇！今年亞洲多國爆發登革熱，世衞指出部分國家今年感染個案較去年同期大幅上升，菲律賓係重災區，有逾二十五萬人染病，過千人死亡。

登革熱其實幾得人驚㗎！本港至今錄得近二百宗外地傳入個案，本月初大埔更出現今年首宗本地登革熱個案，敲起本地蚊患警鐘！嗱！本報記者快人一步，近日到本港多區實測，其中到過初發現登革熱附近嘅大埔鳳園村視察，發覺村口有一個露天垃圾站，多個大型垃圾桶冇冚蓋，垃圾外露，而旁邊有一條河，草叢茂盛，容易惹蚊。果不其然，記者逗留十分鐘，陰功豬咯，已經被蚊連叮五口，更發現其中一隻蚊嘅腳有黑白相間花紋，疑是白紋伊蚊！

俗語有話，「不怕拳頭打爆石，最怕蚊虻咬英雄」，記者唔係想做英雄，只是堅守第四權，專業得嚟唔怕辛苦啫！之不過被蚊連叮五口，「愛的禮物」係痕癢得難受。嗱！住喺附近嘅街坊更擔驚受怕，痕都係小事啫，村民最怕感染登革熱，除咗添置防蚊措施如蚊帳，出外都噴吓蚊怕水；不過，有用咩？有村民就指出，鳳園村衞生不是大問題，惟區內一幅過百萬平方呎嘅私人農地丟空多年，擔心土地內嘅人工湖會成為孑孓繁殖場。

呢！記者亦發現，蚊患指數高企嘅何文田同埋校舍林立嘅馬鞍山，有學生話幾乎每日都被蚊叮咬。食環署就話已展開蚊患調查同埋滅蚊工作喎！又喺相關地方搜集白紋伊蚊樣本，化驗是否帶有病毒，以助搵出登革熱個案感染源頭，聽起上嚟都真係忙得交關！

嗱！官僚做嘢，經常予人周身郁，扮忙碌之感！即係勞而無功！有議員就指出，本港嘅滅蚊工作視乎地界，由相關管理嘅部門各自處理，是以出現「各家自掃門前雪」嘅問題。其實，政府郁吓敲鑼打鼓搞跨部門合作，○二年成立「防蚊患督導委員會」，後來更升格為「防治蟲鼠督導委員會」，之不過，名義上統合各大政府部門，有銀用咩？部門分工不清，各自為政，雷聲大雨點小，難怪搞來搞去，鼠患依然嚴重，登革熱年年威脅市民健康！

功夫茶警告你班官僚，鼠年未至，唔醒定啲驅蚊滅鼠，屆時幾毒齊發，咁就大檸樂，香港怎堪再折騰！食衞局局長陳肇始，唔好成日懵吓懵吓，醒吓啦！