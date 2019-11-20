世界視線：承認西岸佔領區　華府無視國際法

華府外交政策出現重大轉折。美國國務卿蓬佩奧日前宣布，美國將推翻一九七八年國務院就以色列西岸殖民區的主張，即不再承認該區的猶太人定居點「不符國際法」。華府立場的逆轉，意味着以巴談判進程將更加渺茫，雙方的衝突將更加難解。

巴勒斯坦人一直希望在約旦河西岸及加薩地帶立國，並以東耶路撒冷為首都，惟自特朗普入主白宮以來，政策上一再向以色列傾斜，繼前年突然宣布承認耶路撒冷為以色列首都，並在去年把駐以國大使館遷往當地，之後承認以色列擁有對戈蘭高地的主權後，如今為以色列殖民西岸背書，對仕途陷入困局的以國總理內塔尼亞胡來說，不啻是一場及時雨。

內塔尼亞胡經歷兩次大選後，至今仍未能組成聯合政府，隨時迎來第三次大選。更有甚者一旦內氏落台，隨時有機會因為貪污指控而鋃鐺入獄。事實上，為了爭取保守派選民支持，內氏的立場愈來愈右傾，一旦他成功連任，將會兼併約旦河西岸以色列殖民區。這就難怪內氏對蓬佩奧的言論如獲至寶，讚揚美方「糾正歷史錯誤」。

儘管蓬佩奧聲稱，猶太殖民區「並不違反國際法」的立場並不新鮮，前總統列根即持相近立場，然而實際的情況卻是，自卡特以降的歷任總統，的確沒有直接譴責猶太殖民區「非法」，但在表面上仍然維持各打五十大板式的「公正」，認為殖民區「無助達成和平」。現在特朗普連這層窗戶紙也索性揭破，顯示陷於連任苦戰的特朗普，為討好傳統傾向支持民主黨的猶太選民，無所不用其極。

問題是，不管是聯合國抑或歐盟，一貫的立場也是反對西岸猶太殖民區。歐盟發表聲明，堅持殖民區違法，並呼籲以色列履行佔領國的義務，停止擴建定居點。特朗普再次視國際固有秩序如無物，顯示在他的世界觀裏，從來是短線政治利益掛帥，只要誰的力量大，誰就有正當性。巴人政府強調，美國政府在以巴和平進程中已失去擔任任何角色所需的誠信，華府主張以經援換取巴人放棄抵抗的「新思路」，看來難逃失敗的命運。