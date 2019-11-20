神州觀察：礦難事故爆不停　安全責任總落空

安全生產領域有個著名的「海恩法則」，認為所有嚴重事故的發生都有徵兆，背後更有三百次左右的事故苗頭，以及上千個事故隱患。該法則除了提醒各界應及時發現並消滅問題，更是在告訴人們，若連這麼多的預警機會亦不能抓住，到頭來縱有再多悲劇上演，又能怨得誰？

山西晉中市平遙縣峰岩煤焦集團二畝溝煤礦日前發生煤氣爆炸，事故造成至少十五人遇難，九人受傷。事後山西省委書記、省長皆已作出指示，要求相關領導迅速趕赴現場善後，說的無非又是全力救援、將損失降至最低之類的套話。此外國家煤監局高官及救援專家亦千里迢迢趕往指導救援，以顯關切之情。

公開資料顯示，涉事峰岩煤焦集團是山西省政府確認的「循環經濟試點企業」和「工業循環經濟產業基地」，又是平遙縣經濟發展的龍頭企業，集團業務廣泛，發生煤氣爆炸的二畝溝煤礦則是其旗下一員，而本次事故亦被認定是企業違法違規生產所致，具體爆炸原因仍有待詳查。該集團旗下另一煤企明子煤業公司，早前亦被曝光發生「冒頂」事故，並導致一名礦工死亡，結果卻以瞞報及私了手段應對，可見一個企業即使擁有再多光環，亦難掩飾風險隱患及草菅人命等黑幕存在。

眾所周知，煤礦是山西省主要經濟產業，同時也是礦難多發地，像臨汾市洪洞縣某煤礦○七年發生的煤氣爆炸，便致逾百人遇難；○九年的古交市屯蘭煤礦事故死了七十四人。六十年代在大同老白洞煤礦的煤氣爆炸更奪去近七百條人命，被指是中共建政以來最嚴重的礦難。而在陝西、河南、黑龍江等礦業生產密集地區，各種大小礦難事故亦在頻繁上演，似乎悲劇永無止息之日。

國家煤監局早前通報了四川、貴州、河北等地數起較大煤礦事故，揭露一些礦企存在違規作業、工藝落後及管理混亂等亂象，亦有礦場涉嫌隱瞞事故，需經群眾舉報才被曝光；以及搶工期、趕進度、超負荷開採，乃至事後救援工作不專業、不規範等諸多問題，要求各方須深刻吸取經驗教訓，切實加強煤礦安全生產工作。

然而內地的問題就是這樣，任你再怎麼重視強調，不想聽的永遠都不會聽。國家應急管理部於今年十‧一節慶期間對全國多個重點省區近兩百家危險化學品、煤礦等高危企業進行明查暗訪，結果發現各類問題隱患近七百項，當中既有企業提供虛假資料應付檢查，也有公司避重就輕迴避責任，甚至有企業對頻繁出現的報警提醒視若無睹。而一些地方職能部門出於利益考慮，每每為違法違規企業開綠燈，則是導致安全事故頻發的另一重要原因。