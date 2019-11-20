香港的出路很簡單，不止暴制亂，別無選擇；而止暴制亂，不能單靠「遺憾」，而是要靠實力。

實力是綜合性的。前線武力一面，支援前線、與武力配套的組織力量是根本。這幾個月來，僅只依賴警察衝鋒陷陣，其他部門袖手旁觀，高官則對警察行動施加各種限制，結果是警察疲於奔命、暴亂愈演愈烈。暴徒捉了又放，暴徒人數減少不了，反更因暴動犯罪無代價，吸引更多的無知青少年參加。政府連傳聞有暴徒受薪參與暴動，卻幾個月也找不出證據來，捉不到人，可見特區政府的止暴制亂，變成典型的失效失敗的反面教材、例子。

換言之，特區政府的軟硬實力都有，卻自我禁制不用，這相信不單單是官吏庸碌無能的緣故，政府高層中應有內奸。反對止暴制亂，伺機投降，讓美國策動的顏色革命在港竟然至少可成功一時。若不是這樣，怎樣可解釋特區政府這五個多月的表現呢？

不除內奸，特區政府沒法止暴制亂。特區政府的高層怎能不對暴動負上政治責任，不因內奸作為而被中央政府免職呢？

免職的政治效果有二：

一是表明中央政府的決心，不讓特區政府的個別官員攔阻止暴制亂的工作。整頓政府高層，是為了有效地止暴制亂。

二是向國際及中港申明中央政府有能力和決心止暴制亂，不會讓暴民得逞，也不會讓暴民和涉事者在破壞香港後安全脫身。

不如此，怎樣可以改變特區政府高層的軟弱無力，怎樣可以抑制暴動不讓其演變成內戰，造成更大災難呢？

不如此，特區政府怎樣對得住這幾個月辛苦努力的警察呢？除內奸，或者政府可以不公開說明，以免引起政治衝擊，令人懷疑整個政府高層是否可信、是否還有內奸未除，還在潛伏作祟。不說除內奸的理由，或以加強止暴制亂，或簡單讓內奸高官稱病離職，堅持不再解釋，便可抵擋部分媒體的偏頗攻擊。關鍵是除內奸可強化止暴制亂的領導班子，對內對外都是殺一儆百。不如此，內奸還會內外勾結來阻礙政府執行止暴制亂。除內奸是先撤職，容許再審，以定其可能的罪嫌。

香港政府自回歸以來，紀律鬆懈，太多殖民地時期留下的高官心存異志，也有對回歸長期抱有抗拒，以至仇恨，這次反修例事件使他們可借機爆發出來。政府高層的內奸代表着這些人和政府外部的既得利益者相互勾結、結合，形成在政府高層的大勢力。內奸不除，不但止暴制亂難以成功，他們也是香港今後不斷爆發顏色革命暴亂的基礎。