習近平最近發出「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務」這一「最強音」後，林鄭月娥政府不見有多少「緊迫感」，倒是香港暴亂的密度、強度更「緊迫」，範圍更廣，破壞力更深，程度更烈更兇，暴徒使用的武器更超出一般暴亂所需，成為實施恐怖主義的武裝部隊，在香港這座國際大都市開打恐怖襲擊的游擊戰。他們已不是一般的暴徒，而是訓練有素、作戰經驗頗為豐富的恐怖分子，他們的能力足以殺人放火，草菅人命，幹掉警察。對付這樣的恐怖分子，以香港警察五個多月來一成不變的「止暴」手段，根本不管用，別說「最緊迫」的止暴了，「抗戰八年」恐不得也。我們要問，當「最緊迫」成為空談，成了笑柄後，朝廷還可用甚麼「最強音」責令香江府衙「止暴制亂」？

讓朝廷大丟臉面，讓今上旨意一再落空的是林鄭月娥和香江府衙。她的綏靖求和、縱暴促亂之策至今不改，警察平亂還是「最低武力程度」，對暴亂黑手、暴徒和宣傳煽動暴亂的媒體喉舌始終「網開一面」。毛太祖說，掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。何況這場暴亂已是堆集如山的垃圾，不用推土機猛推，不用鐵掃帚猛掃，不但無奈其何，必會「傾城」害國也。

過往一些經驗顯示，朝廷若遇到一些生死攸關、不可退讓的嚴重挑戰，會有數次不斷升級的警告，如「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」、「切勿把我們的忍耐當成軟弱可欺」、「不是不報，時候未到，時候一到，一切全報」……面對五個多月來的暴亂，朝廷是不是又在「走這個流程」呢？可能是吧。當然也會半途而廢，這方面的教訓不是沒有。否則，毛太祖也不會屢屢批評「黨內的右傾機會主義」和「投降派」也。

因此，事情不到最後，朝廷如何處理這場暴亂，一切皆有可能。只是，我們已知的是，在過去五個多月，朝廷處理這場暴亂並不高明，形勢屢誤判，路線不對頭，再不糾偏，對香港問題必犯顛覆性之錯誤也。