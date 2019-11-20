世不患無法，而患無必行之法。高院原訟庭裁定港府引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》違憲，這個結果既在意料之外，也在意料之中，香港司法獨大，甚麼怪事都有，甚麼裁決都見過。人們只是不明白，高院指相關條文超乎合理需要，那麼甚麼才是合理需要？黑色暴亂愈演愈烈，蒙面暴徒走火入魔，不僅肆意打砸破壞，甚至到了殺人放火的地步，市民及商戶生命財產安全受到嚴重威脅，香港危在旦夕，難道這還不算合理需要？

事實上，即使沒有高院的裁決，《禁蒙面法》也是形同虛設。條例推出一個多月來，蒙面暴徒不減反增，暴力程度不斷升級，但警方執法依然束手束腳，因單單觸犯《禁蒙面法》而被檢控的暴徒寥寥可數，完全不成比例，可見相關條例不但無法止暴制亂，反而添煩添亂。不是說《禁蒙面法》沒有必要，而是說港府拖拖拉拉，暴亂初期不敢祭出這把撒手鐧，等到局面失控才來補救，已經太遲了。正如古人所說：「夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，鬥而鑄錐，不亦晚乎。」黑色暴亂演變至此，歸根究柢就是港府畏首畏尾、綏靖投降造成。

除了《禁蒙面法》，港府還先後向法庭申請多項禁制令，包括禁制網民對警員及其家屬起底、禁止在網上煽動暴力等，結果又如何？網上依然充斥起底、煽動等言論，有人甚至公然威脅將警員子女擲落街，令人不寒而慄。禁而不止，則刑罰侮。當局有法不依，執法不嚴，再多法律和禁制令都只能淪為一紙廢文。

當然，香港的問題不僅在於執法不嚴，更在於司法不公。黑色暴亂爆發以來，警方已拘捕近五千人，但只有五百多人被落案檢控，絕大部分以低保候審，至今沒有一名暴徒受到法律懲罰。香港面臨生死存亡之際，三萬名警察苦苦支撐，而司法機構還在強調甚麼「合理需要」，簡直匪夷所思！