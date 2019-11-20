筆者家住大埔，不時上街蹓躂散步，靜觀天下眾生。近日街上發現一怪現象，就是當群體行動如示威遊行或衝擊之後，路邊張掛的部分候選人的宣傳橫額或被人劃花割爛、或撕毀棄置地上、或整張消失，只剩下一位候選人的宣傳橫額安然無恙，而且好幾個選區都見如是。驟眼看來，好像此次選舉只得一個候選人。

本來選舉事務處的安排，是宣傳機會平均分配，張貼橫額空間分配，都是甲一張、乙一張，平排並列。如今其中一位候選人的路邊橫額被毀，剩下那位候選人的宣傳橫額不受影響，一枝獨秀，當然會增加勝算。

另一個觀察到的現象是，在一些商舖張貼的候選人宣傳海報也見嚴重傾斜。過去連鎖商號一向不會代為張貼海報，保持中立；較小型商號則是各適其適，有些兩邊不代張貼，保持中立，向連鎖商號看齊；也有獨立小型商號來者不拒，有求必應，兩邊的海報都貼，以示公允；也有小型商號立場鮮明，只張貼自己屬意候選人海報，有甲無乙、有乙無甲。但這十幾天呢，部分立場鮮明的商號有所轉變，某些他們一向支持的候選人海報都給撤下來，問其故，他們解釋說因為遭一些蒙面黑衣人恐嚇，指如果繼續張貼某候選人的海報，可能會有人來「修理」。

倒奇怪，那些發動「反修例」運動的人，不是口口聲聲說要為香港的將來奮鬥、爭取民主、保衞言論自由嗎？他們不是為爭取實行雙普選而努力嗎？當前剛好面對香港最基層的一人一票區議會選舉，蒙面黑衣人不正是要保障選舉公平競爭，讓不同政見的候選人暢所欲言，不被「滅聲」嗎？怎麼他們的行為剛好與其所提出的口號和目標背道而馳？

把對手候選人的宣傳橫額毀壞拆掉，耍手段恐嚇張貼對手海報的商號，讓對手的宣傳品全部消失，保證區內只有自己支持候選人能夠發聲，這些手段算是哪門子的「爭取民主」？不許競選對手發聲，不讓對手有機會向選民解釋政綱，說明政治理念，又如何有資格說自己在爭取「言論自由」？「言論自由」的精髓，不正是包括捍衞另一方的話語權，雖然不同意對方意見，卻要誓死保護對方發言的權利嗎？

可笑的是選舉管理委員會，口口聲聲說要保持這次區議會選舉的公平公正，卻對種種多次搗毀現任區議員辦事處、暴力攻擊候選人及助選義工現象視若無睹，對如今阻止部分候選人宣傳政綱理念，妨礙其「言論自由」的現象不發聲譴責。這樣的區議會選舉又怎會公平公正？