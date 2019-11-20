世上本無事，庸官搞砸之。很多縱暴人士一提起警察和共產黨便恨得咬牙切齒，但問他們在這廿二年來如何遭受「黑警」和「共匪」迫害，一個例子也說不出。這種毫無由來的仇恨，固然是黑媒、黃師洗腦有功，但港府廿二年來施政失敗，中港矛盾愈演愈烈，才是讓反中亂港勢力有機可乘的深層原因。

隨着內地旅客愈來愈多，一年超過五千萬人次，大大影響港人生活，中港矛盾已到了一個隨時都能擦槍走火的地步。以土瓜灣為例，當區有很多專門接待內地客的商店和食肆，每日都有大量旅巴在狹窄的老街穿梭，不僅違泊無日無之，更有居民被旅巴撞斃，連落街搵條路行吓都不可得，試問民怨怎麼可能不沸騰？

再以房屋問題為例，很多港人歸咎於每日一百五十個單程證「搶公屋」，政府卻從來沒有就此提出科學化的解釋，反而不少新移民很快就獲配上樓，等到死的港人怎麼可能不憤怒？

更別說內地大量熱資流入，令樓市不斷升溫，港人上車愈來愈難。上屆政府還會整色整水推出限奶令、港人港地、樓市辣招、禁雙非產子等行政措施降溫，但今屆的林鄭政府毫無作為，不管市民如何反映，港府都不敢向中央直言，久而久之，很多人便將怒火轉移在內地身上，認為中央「殖民」香港、掠奪香港資源。新仇舊恨積累下，民憤火藥庫便藉着所謂的「反送中」大爆炸，中資商店屢遭暴徒打砸搶燒，很大原因正在於此。

今次暴亂若有平息之日，港府必須檢討上述政策疏導民怨。例如單程證配額若沒有用盡，不如索性減少；又如內地旅客每年的數量亦需調整，當然大前提是仍有內地旅客願意來港。否則中港矛盾壓得了一時，壓不了一世，很快又會再爆。另一方面，煽風點火的暴亂黑手、無恥政客和不良傳媒亦必須剷除，並須重建警民關係，下任特首不能迴避這些問題了。