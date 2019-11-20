本港經濟隨着「時代革命」不斷惡化，「榮光歸香港」是癡人說夢，示威衝擊負面消息不斷浮現，餐飲、旅遊、零售、建築業界成為重災區。香港政府日前公布，經季節性調整後，八月至十月份的失業率超過百分之三，創兩年來新高。

事實是，若然烈火暴行持續，明年的失業率相信會進一步上升。不必經濟學家分析，目前的營商環境衰過地獄賣油炸鬼，大家有目共睹，「大三罷」只搞到教育局「墮入圈套」，反應遲鈍，眼見路途險阻，上班族為生計無奈歷經七七四十九劫，用盡一切本領和意志力返工，教育局局長楊潤雄才如夢初醒，無奈以擠牙膏方式宣布停課！其議而不決的無能樣使人不齒！

說回經濟衰退已成定局，大家都睇到，政府根本不必宵禁，香港近排已變死城！日夜戰火漫天，餐廳、商場等因港鐵提早結束服務，路面交通又半癱而吊着鹽水，好多僱主逼着要求員工放無薪假，佢哋好多係基層，真係手停口停，認真慘情。當然，一些小企業恐怕也撐不了多久，踏入鼠年，即使唔係整劑鼠疫你歎吓，香港飽受社會內部騷動，成個香港地面幾乎無一吋完土；黑衣人破壞力之驚人，已揚名國際！

此外，加上中美貿易戰不明朗因素，何況今次經濟的凋敝，很明顯涉及「人禍」，烈燄暴行嚇怕不少國際大品牌不敢再來香港拓展商機，未來香港還有甚麼優勢同人競爭？呢，站喺中大一片廢墟嘅黑衣人，曾用稚嫩的語氣向大家喊話：「但係我向你哋保證，等我們成功後，香港的未來一定會更加美好、光明！」

看官，書唔肯好好讀，一味暴力堵路，一毛錢稅未交過，等佢哋「時代革命」成功，你哋就會有好日子過喎！年輕人，你把港人都當低B白癡嗎？家陣中大變廢墟，校長「段爸」申請維修費料以億計，你有計嗎？