法國人民因不滿增加燃油稅，去年激發全國每個周末都有示威的黃背心行動，事件一周年的這個周末，法國多個城市再爆發示威衝突，巴黎需要關閉多個地鐵站，警方在香榭麗舍大道戒備禁止民眾聚集。在巴黎南部的意大利廣場，示威者向警方扔石、焚燒垃圾桶和以汽車堵路，防暴警察持警棍和盾牌並發射催淚彈驅散，行動中拘捕大批示威者。同樣的防暴及拘捕，執行掃蕩過程更比港警積極，卻沒受到國內反對黨批評，也沒有國際聲音說要關注。這個場面似乎在香港每日皆見，然而這場黃背心示威衝擊，就帶給香港黑衣暴徒幾個啟示。

第一是抗爭示威衝擊的基礎，黃背心行動是反燃油加稅損及每一個人的生活開支，香港黑衣暴徒的大肆破壞社會秩序的基礎為何？不但沒有從維護民生出發，更因暴徒行動影響市民上班上學，拖累經濟下滑，與黃背心行動完全是背道而馳，也令原先的反修例運動變質。

第二是由黃背心示威初期到沒落，也是選擇在周末搞行動，即使是在各大小城市發動，或曾經與警對決，到了周日天明示威完結就不再繼續。這與黑衣暴徒在港不時突擊，不分晝夜不論日子無分地區，要搞破壞就快閃搗亂，凡積聚一群黑衣暴徒就是他們「話事」，簡直無法與黃背心示威比較。

第三是黃背心示威近月規模顯著縮細，初期每每在一處抗爭點有成千上萬人參加，至近期餘下零星示威者，暴力程度亦降低。這與民意的背向有關，有民調顯示，超過五成人支持或同情黃背心示威，但逾六成人不希望示威浪潮捲土重來。民意反映了群眾是否支持抗爭，黃背心行動有系統和克制的抗爭亦引發民意逆轉，港人對暴徒劣行的民意又如何？請反對黨派公布出他們的內部民調結果，相信不會與法國黃背心行動的民調有大差別。就是說，棄暴力保民生才是解決今次亂事的契機。