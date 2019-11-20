近日，有大學校園被暴徒佔據，成為罪犯的窩藏之地。即使警察要求進入，卻受到恐襲式的暴力回應。如是者，眼看香港的教育殿堂遭到蹂躪，實在令人相當遺憾。警方高層亦作出比喻，大學就如「百年老樹」，一旦將之砍伐，那就必然覆水難收，還望暴徒能夠三思而後行。

暴徒闖入大學校園，並以此作為與警察對峙的據點，而暴徒所使用的武力程度，超出以往任何的示威。警方曾經指出，部分大學更成為了暴徒的「軍火庫」，而在隨後暴徒與警方的衝突中，所用的汽油彈數目是非常龐大。暴徒所用的武器，有屬可致命的汽油彈及弓箭。面對暴徒日益囂張的舉動，警方有必要採取果斷的執法。

事實上，香港的公立大學不但是屬於師生，更是屬於全部的香港人。大學不僅有學生，還有教師；不僅有教學用途，還有研究活動；不僅有本地人，更有國際的科研人才。

試想想，假如有一名外地科研工作者，基本是對本地政治不感興趣，只專心進行己身領域最前沿的研究，而其實驗是長達數個月，甚至數年的時間，卻不幸被一班暴徒闖入實驗室，將所有工作成果破壞。當中的損失有誰可以彌補？

一所大學，要在世界的排名佔有一席之位，所花上的時間不是一朝一夕。今天的科大、港大、中大、城大及理大，能夠躋身於全球二百名內，成為亞洲的學術中心，每年吸引來港的人才數以千計。有着如此的成就，皆因過去數十年來的艱辛，有多少科研人員在港進行研究，又有多少教職人員堅守崗位？如今將一切「視之如草芥」，會否想過虧欠他們的青春？

香港之所以成為國際都市，皆因吸引國際人才匯聚於此，亦是如此才能讓國際眼光注目，發放出「東方之珠」的光芒。俗語有云，「羅馬非一天建成」，學術聲譽又是不知多少個寒暑所能積累。外國各地撤走在香港的學生及科研工作者，內地又在自己領土上呼籲學生及早離開。作為一個學術城市，就連人身安全也不能保證，還能談出甚麼學術成果，還能談出甚麼國際成就？

請暴徒違法者放過香港的各大院校。街頭暴力是不能容忍，如將此種行徑帶入校園，對內裏的設施破壞，那就是徹頭徹尾的「香港罪人」。如今事已發生，大學的外地學生教員各自匆忙散去，留下一個滿目瘡痍的校舍，不知多久才能恢復國際的信心。至少，今個學期提早結束，研究人員無法回去研究，設施有待復修運作，未來數年的教學和研究質量定必受到影響。

雖然，香港不是每所大學都有百年歷史，但不論是百年老樹還是年輕壯木，都是得來不易的成就。香港正處於風雨飄搖中，大學管理層需恪守原則，不能辜負香港人對他們的期望，也不要想像大學的發展是理所當然。是其是，非其非，保護大學及其聲譽，原是應有的本分。