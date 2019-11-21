神州觀察：檢察官黑道同路　保護傘無處不在

重慶市大足區人民法院日前開庭審理一宗涉嫌組織、領導、參加黑幫組織罪大案，在當天的法庭調查環節，被稱為「黑老大」的主犯尹光德突然當庭指認，現場主訴檢察官唐浩是他的「保護傘」，申請唐迴避。事件再次折射出當今神州黑道保護傘無處不在的現狀。

尹光德到底是在舉報還是誣告，目前重慶市掃黑辦已成立聯合調查組開展調查，但無論如何，檢察官和黑幫頭目走得很近，顯然是不正常現象，據報唐浩已當庭承認自己和尹光德是熟人。尹光德表示，他稱唐為「浩哥」，常一起唱歌娛樂，曾共同和一名謝姓歌手拍照留念，並指「他幫忙協調關係，磋（商）事情，我送過他現金一萬多元」。

尹光德為首的黑幫組織在當地劣迹斑斑，對社會治安造成了極為惡劣的影響，尹背後是否有保護傘，理應納入調查範圍。而作為黑幫主腦「熟人」的檢察官唐浩，為何在事先沒有被發現且不依法主動避嫌，這也讓人感到費解。法庭審判現場，理當是莊重而嚴肅的，然而，代表國家指控罪犯的公訴人卻反被黑幫頭目當場指控為其保護傘，這一幕也許讓人感到啼笑皆非、匪夷所思，絕非外界所說的「戲劇性」，而是內地公檢法機關普遍存在的現象。

事實上，檢察官包庇黑道案例近期也不鮮見，例如內蒙古錫林郭勒盟檢察分院前檢察長田忠寶就因涉充當黑勢力保護傘被起訴；黑龍江省海林市一名黑幫早年開槍殺人後不僅未判刑，更在法官、檢察官包庇下，搖身一變成為檢察官。湖北襄陽市樊城區檢察院也曾被揭有檢察官幫助一名開槍殺人黑幫頭目脫罪，最終僅按誤殺罪輕判三年，更提前獲釋繼續作惡。

事實上，內地檢察機關早已不是淨土，近期落台的就包括吉林省檢察院原檢察長楊克勤、哈爾濱市檢察院原檢察長王克倫、安徽馬鞍山市檢察院原副檢察長劉建鄴、山東日照市檢察院原檢察長鞏盛昌、吉林省通化市檢察院原檢察長姜洪濤，湖南省檢察院原副檢察長白貴泉、原副巡視員賀艷芳更同日受查。顯然，內地官場政法系統不止是警匪不分，連把守最後一道正義防線的法官、檢察官，也與黑幫一家親。今時今日，實在很難相信與黑道稱兄道弟的檢察官或法官會是「鐵面包公」。

神州大地黑道橫行，根源就在於政法系統黑官黑警氾濫，罔顧法紀，而黑幫組織愈是作惡多端，其背後保護傘勢力就愈大，這也是中央部署的掃黑除惡專項行動要長達三年的主要原因。所謂「打蛇打七寸」，黑惡勢力的「七寸」，就是掌握一定權力並為其充當保護傘的腐敗分子。只有堅決打掉涉黑保護傘，才能夠真正根除黑惡勢力。