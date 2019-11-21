正論：人權法案插一刀　港澳淪為角力場

要來始終要來。美國處心積慮炮製的《香港人權與民主法案》，毫無懸念地在參議院獲得一致通過，加上眾議院早前通過的版本，兩院將合併整理共同版本交付總統特朗普簽署。顯而易見，美國對香港舞劍，意在北京，是其遏華戰略的一步棋，目的不外乎增加貿易談判籌碼，為中國添煩添亂。

本港反對派千呼萬喚乞求過關的人權法案終於獲得通過，消息一出，當然比打了雞血還要亢奮，他們奔走相告，彈冠相慶，對中港政府冷嘲熱諷，尤其是暴亂獲得不懷好意的參議員張目背書，更令他們精神為之一振，密謀繼續將暴力升級，不搞死香港不罷休。魯迅說的「叭兒狗往往比主人更嚴厲」，在這些醜態百出的洋奴漢奸身上就是最傳神的演繹。

根據有關法案，美國國務卿每年需向國會提交報告，評估香港是否存在足夠自治，是否符合資格享有有別於中國大陸的特別待遇，並賦權美國政府制裁破壞香港人權民主的人士，凍結他們在美國的資產及禁止入境等，待特朗普簽字落實，便會正式成為法律。現在最大的懸念是，特朗普會簽署嗎？

沒錯，法案得到參眾兩院通過，總統沒有拒絕的理由，惟現在正值中美貿易談判第一階段協議即將落實之際，任何損害中國利益的舉動，都有可能成為簽署協議的絆腳石。特朗普說得十分露骨，揚言中國必須簽署他喜歡的貿易協議，否則只會不歡而散和上調關稅；副總統彭斯更將香港暴亂和貿易談判綑綁在一起，指港府和北京若不當處理示威及違反人道，美國很難與中國簽訂貿易協議。很明顯，美國將人權法案及香港反修例暴亂掛鈎，目的就是在貿易談判進行敲詐，攫取最大利益。不少香港人以為美國為香港爭取民主，要求美國「解放香港」，恐怕到最後被棄如敝屣的恰恰就是這些棋子而已。

事實上，任何協議都不是單方面說了算，中國外交部已表明美國若不採取措施阻止法案落實，必會有反制措施，警告美方不要引火自焚。尤其是明年就是美國總統大選，急欲連任的特朗普比誰都更想貿易協議落實，一來以免夜長夢多，二來又可作為吹噓的政績。反觀中國沒有這方面的壓力，何況美國每次調高中國貨關稅，到頭來相當一部分都是轉嫁到美國消費者身上。特朗普說貿易戰很容易贏，如果真的這麼容易贏，就不會說了一年多仍未實現了。

誠然，表面上該法案最惡毒之處，是香港每年都要通過美國審查才能獲得特殊關稅地位，美國更可以隨時羅織罪名制裁中港官員，猶如將利刀懸在頭上，製造寒蟬效應。但實際上這條法案的威力並非這麼大，須知香港是否獲得美國特殊關稅地位並非人權法案管轄，香港的經貿地位也不是美國單方面施予，而是同時獲得《基本法》賦予和保障。而且，香港是美國第九大商品出口地區，也是美國全球最大的貿易順差地區，美國在香港每年賺取逾三百億美元，更有逾一千三百間美資公司在香港營運。明乎此，美國會不惜損害自己利益而取消香港的特別關稅待遇嗎？

更何況，中國不是沒有能力反制，相反，反制的選項多的是。單是澳門六大經營者的賭牌即將於明年至二○二二年屆滿，美國資本控制了兩家半，佔去全部賭業收入的六成左右，是一盤利潤極之驚人的大生意，賭牌存續成為焦點。有統計指出，直到去年底為止的十來年中，美資賭場從澳門總共獲利超過一千八百億元，高峰期一家賭場一年就獲利二百億元之巨。澳門早就超過拉斯維加斯成為全球最大賭城，中國若在續牌問題上加以刁難，傷及筋骨的必然是美國自己。更不必說，中國擁有過萬億美元美債，是美國最大債主，一旦拋售小部分亦足以對國際金融市場造成極大震盪。

當然，反制措施多是一回事，敢不敢出手又是另一回事。別說在中美問題上中國往往綁手綁腳，就算是處理香港問題，中央也是畏首畏尾，說到底是怯洋懼外的心魔作祟。無可否認，目前中國也許還無法直接制裁華府及其官員，但對付漢奸走狗綽綽有餘，美國威脅凍結中港官員資產，中國何不照辦煮碗，凍結漢奸走狗資產？

事實不斷證明，退一步不會海闊天空，過去中國堅守韜光養晦教條，唾面自乾，結果換來的是敵人得寸進尺。今日中國號稱大國崛起，有強漢盛唐之風，若老虎屁股不敢摸，走狗尾巴也不敢碰，徒被視為紙老虎而已。

說到底，中美終有一戰不足為懼，最怕是堡壘從內部攻破。在反修例一役，港府內部的餘孽走狗無間道統統現形，國家領導人三令五申止暴制亂，結果還是愈止愈暴、愈制愈亂。本來，警隊換了一哥之後看似有新人事新作風，起碼運用圍捕戰術，不再一味驅散。但奇怪的是，理大之戰當局明明可將暴徒一網成擒，偏偏又是高高舉起輕輕放下，只登記暴徒身份便讓他們離開。

特首林鄭月娥聲稱要和平解決問題，以及人性化處理事件，旋即出現登記放人一幕。到底是誰幫外部勢力在港搞風搞雨，是誰阻撓警方止暴制亂，是誰在中央背後插刀，實在耐人尋味。