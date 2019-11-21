世界視線：美戰艦大軍壓境　波斯灣戰雲密布

伊朗爆發大規模反政府示威，連日來造成逾百名示威者死亡。另一方面，美國海軍林肯號航空母艦戰鬥群日前通過霍爾木茲海峽駛入波斯灣。美軍強調此舉旨在震懾伊朗，警告德黑蘭停止所有侵略及威脅行動；美國總統特朗普亦已通知國會，在中東額外部署三千兵力，應對伊朗威脅。

華府對伊朗增加壓力，除了大軍壓境，還宣布恢復對伊朗核設施進行制裁。國際原子能機構日前公布，伊朗核反應堆的重水存量增加至超出核協議限制的水平，這也是自伊朗與各國簽署核協議以來的首次。對此，美國國務卿蓬佩奧指伊朗沒有恢復提煉高濃縮鈾的正當理由，形容此舉是對國民的暴行。

華府對德黑蘭行之經年的「極限施壓」，似乎已收到一定的成效。伊朗政府宣布調升汽油價格，引發國內多個主要城市大規模示威；同樣值得注意的是，伊朗最高國家安全機構為了遏止示威浪潮，乾脆切斷全國八千萬人口的互聯網連接。人們可以看到，美國在各地主導的「顏色革命」，莫不透過網絡及社交媒體串連起來，伊朗政府選擇「壯士斷網」，足見親美國及西方的反政府力量，已在網絡世界形成氣候。

特朗普政府除了在經濟方面打擊伊朗，在軍事上也是步步進逼。林肯號航母自今年五月部署中東後，一直在北阿拉伯海及阿曼灣巡航，今次部署則是首次駛入波斯灣，進一步對伊朗形成壓力。問題是，面對特朗普的施壓，伊朗並未有屈服的迹象。該國一再施展「切香腸」策略，除了逐漸打破國際協議的「去核」承諾，擊落美軍的無人偵察機、扣查英國籍貨船，乃至被指操控也門叛軍攻擊沙特阿拉伯煉油設施，不一而足。

在這種情況下，堂堂世界首席強國的美國，至少得在軍事方面擺出愈來愈高的姿態，在雙方對峙不斷升級的情況下，會否擦槍走火？美國強攻伊朗，亂局隨時較伊拉克、敍利亞更難以收拾。問題是特朗普連任大過天，如果他研判認為攻打伊朗對選情利大於弊，鋌而走險是分分鐘的事。