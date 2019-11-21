功夫茶：南亞幫毒瘤不除　香港市民齊受罪

如果問香港市民呢輪最驚見到乜嘢，大部分答案都會話怕咗啲黑衣人，因為有佢哋出現，跟住就例牌會有縱火啊、堵路同埋擲汽油彈，呢個套餐又點少得警方嘅催淚煙同橡膠彈啊，總之走得摩就冇鼻哥，殺錯良民都冇命賠，根本係核彈級災難！最慘係世事嘅嘢禍不單行，屋漏偏逢連夜雨，纏繞香港多年嘅毒瘤就趁你病攞你命，特別係南亞幫同埋假難民，差佬重點對付暴徒咁唔得閒，自然係佢哋搵食嘅好機會喇，尋日又整單杰撻撻畀大家歎啦！

話說尋日下晝五點幾，有兩個黑衣男拖住一個篋裝咗成千幾萬現金，喺尖沙咀棉登徑畀五個南亞刀匪攔途打劫，兩個事主追賊齊齊被斬傷，頭破血流坐喺地下要途人相救。警方接報周圍搜，只係喺附近搵到個吉篋，嗰千幾萬你估仲有得剩咩！事主本身係找換店職員，唔排除匪徒一早已踩線知道佢哋路線，埋伏食大茶飯。

南亞兵團打劫當食生菜，多到數唔到，遠嘅唔講，今年九月，紅磡一間找換店押運五百幾萬美金同港紙，又係畀五個蒙面南亞匪搶走；今年五月，一名男子喺黃埔找換店換咗四百萬現金後，畀兩個南亞匪斬傷同埋搶去裝錢嘅背囊，嗰次有店舖職員同埋休班警幫手追賊，好彩拉到其中一個揸住行街紙嘅印度佬同埋找回失款。

呢班揸行街紙嘅假難民嚟香港就係想食大茶飯，可憐我哋香港人仲要嘥埋米飯錢養佢哋。根據保安局資料，喺入境處努力審核下，待處理免遣返聲請人士只係剩低三百人，但弊在假難民有人教路，審核衰咗會上訴，上訴衰埋又會搵律師搞司法覆核，總之出盡法寶要留喺香港，二○一六年香港司法覆核個案只係得二百二十八宗，涉及免遣返聲請有六十宗，但去年司法覆核總個案升到三千多宗，其中涉及免遣返聲請嘅個案有成二千八百幾宗，上升成四十六倍，搞到仲有成一萬三千幾個假難民滯留喺香港，預計淨係今年到明年，一年就要嘥十二點六億元公帑去招呼佢哋，過去六年已經用咗五十七億，條數真係襟計。

照計香港人咁眉精眼企，點會做埋呢啲貼錢買難受嘅嘢？咪又係我哋嘅冇靈魂政府做嘅好事，死都唔退出聯合國《禁止酷刑公約》，係唔係難民都收容咗先，又唔諗計點安置，任由佢哋霸地起南亞新村，四出作奸犯科，成為黑社會新勢力。香港有暴徒又有假難民，真係慘過第三世界，市民齊齊受罪，無論用爹你媽你定浦你也摩罵政府都冇用，有冤無路訴，香港仲點居住落去，遲啲恐怕真係要走佬做難民喇！