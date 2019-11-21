搗亂，失敗，再搗亂，再失敗，直至滅亡。經過多日困獸鬥，佔據理工大學的黑衣暴徒紛紛潰散，有的逃亡，有的自首，有的被捕，少數繼續負隅頑抗的極端分子大概也撐不了多久。警方的圍困戰術本來十分成功，有效打擊了黑衣暴徒的囂張氣燄，但奇怪的是，警方明明可以大獲全勝，將黑衣暴徒一網成擒，沒想到最後又是高高舉起，輕輕放下，大部分暴徒只需登記身份便施施然離開。除惡不盡，後患無窮，難道當局連如此簡單的道理也不懂？

事實證明，警方不是沒有能力止暴制亂，只要嚴格執法，部署得當，像今次採取圍點打援的戰術，裏面的暴徒出不來，外面的同黨進不了，便可以收到事半功倍之效。有的暴徒聲淚俱下，醜態百出，莫非這就是所謂的「革命」？平時的「勇武」哪裏去了？

最可悲的是，佔據理大的黑衣暴徒中，竟有三百多人未滿十八歲。小小年紀便如此暴戾，這是誰之過，學校和家長有沒有認真反思？有人口口聲聲「救救孩子」，對未來主人翁「網開一面」，其實這些孩子正是被他們所害，未來主人翁正是被他們所毀。九大校長將所有責任歸咎於政府，自己推得一乾二淨，可謂厚顏無恥。

正因為太多人是非不分，縱容暴力，年輕人才會走入歧途，香港也才會鬧到如此地步。民主黨前主席何俊仁報稱遇襲受傷，一眾反對派政客義正詞嚴譴責暴力，稱暴行令人髮指，是文明社會所不能容忍，警方須盡速破案，否則形同助長暴行云云。這就奇了，他們不是宣稱暴力有時候或可解決問題嗎？怎麼這麼快便自打嘴巴？黑衣暴徒磚頭砸人、淋油燒人，難道不是暴行？為何反對派不譴責？他們這邊叫喊解散警隊，那邊又要求警方盡速破案，不是很可笑嗎？說到底，香港由法治之都變成動亂之都，由文明社會淪為野蠻社會，恰恰是反對派鼓吹和縱容暴力所致。