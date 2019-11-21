美國參議院日前一致通過《香港人權與民主法案》，讓美國多了一招制裁違反香港人權的官員。根據參議院版本法案，美國國務卿需要最少每年一次確認香港擁有足夠的自治權，符合獲得貿易特殊地位的資格。參議院更雙管齊下，一致通過《保護香港法案》，禁止向港警提供催淚彈、胡椒噴劑及橡膠子彈等武器。

由於參議院與眾議院各自通過不同版本的香港人權法，兩院在感恩節假期後，需要協商統一版本，交到眾議院進行表決，才把法案交給美國總統特朗普簽署，始能正式生效。特朗普可以不簽，但由於上次眾議院亦是一致通過，相信有超過三分之二國會議員支持，總統亦沒法阻止法案成為正式法律。美媒指特氏仍未決定是否簽署法案，憂慮會影響與中國的貿易談判。

中方自然視議案通過是獲得特朗普默許，外交部立即表示強烈譴責和堅決反對，指法案罔顧事實、混淆是非，公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則。兩國又生齟齬，中美貿易協議再度蒙上陰影。除非特朗普冒得罪兩黨之風險，表態拒簽法案，但志切連任的他又怎會搬石頭砸自己腳？

港府回應則是例牌的「極度遺憾」，大致公式也是大事就譴責，小事則遺憾，廢官們任人魚肉，香港市民亦慣了對這個無能政府感到遺憾。相反，反中亂港分子望穿秋水，終於等到這一天，妄想借刀殺人。由小漢奸黃之鋒控制的獨派團體「香港眾志」，在推動這法案可謂出盡飲奶之力，一直向美國國會議員乞憐，儼然成為美政客在港代言人，法案通過後第一時間「報喜」，某討論區喜氣洋洋，一片Sir this way, Sir this way之聲，若是這些人回到五、六十年代，相信會帶美軍去灣仔尋花問柳來勞軍。做漢奸當然沒臉見人，難怪這樣反對《禁蒙面法》。