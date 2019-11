美國參議院日前一致通過《香港人權與民主法案》,讓美國多了一招制裁違反香港人權的官員。根據參議院版本法案,美國國務卿需要最少每年一次確認香港擁有足夠的自治權,符合獲得貿易特殊地位的資格。參議院更雙管齊下,一致通過《保護香港法案》,禁止向港警提供催淚彈、胡椒噴劑及橡膠子彈等武器。

由於參議院與眾議院各自通過不同版本的香港人權法,兩院在感恩節假期後,需要協商統一版本,交到眾議院進行表決,才把法案交給美國總統特朗普簽署,始能正式生效。特朗普可以不簽,但由於上次眾議院亦是一致通過,相信有超過三分之二國會議員支持,總統亦沒法阻止法案成為正式法律。美媒指特氏仍未決定是否簽署法案,憂慮會影響與中國的貿易談判。

中方自然視議案通過是獲得特朗普默許,外交部立即表示強烈譴責和堅決反對,指法案罔顧事實、混淆是非,公然插手香港事務,干涉中國內政,嚴重違反國際法和國際關係基本準則。兩國又生齟齬,中美貿易協議再度蒙上陰影。除非特朗普冒得罪兩黨之風險,表態拒簽法案,但志切連任的他又怎會搬石頭砸自己腳?

港府回應則是例牌的「極度遺憾」,大致公式也是大事就譴責,小事則遺憾,廢官們任人魚肉,香港市民亦慣了對這個無能政府感到遺憾。相反,反中亂港分子望穿秋水,終於等到這一天,妄想借刀殺人。由小漢奸黃之鋒控制的獨派團體「香港眾志」,在推動這法案可謂出盡飲奶之力,一直向美國國會議員乞憐,儼然成為美政客在港代言人,法案通過後第一時間「報喜」,某討論區喜氣洋洋,一片Sir this way, Sir this way之聲,若是這些人回到五、六十年代,相信會帶美軍去灣仔尋花問柳來勞軍。做漢奸當然沒臉見人,難怪這樣反對《禁蒙面法》。