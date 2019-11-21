傳媒報道，天主教香港教區輔理主教夏志誠日前曾與泛民立法會議員等人到紅磡理工大學現場，要求見指揮官，希望與警方談判，促使警方以和平手段解決包圍大學校園內暴動參與者問題，結果被現場警方拒絕。

倒奇怪，夏主教為何遲不出來早不出來，偏要等幾百名蒙面黑衣人在理工大學附近建路障堵路多時，附近市民前往清理遭蒙面黑衣人擲石及汽油彈襲擊，警方防暴隊開到還繼續襲擊警察，大戰整天，到入夜暴徒躲避進理大校園，被警方包圍不能脫身，才與一眾泛民議員出來當和事老呼籲和平呢？如果夏主教早點出來勸阻蒙面黑衣人不要襲擊清理路障的市民，他們又言聽計從，豈不是一片祥和，避免了這場大型衝突？

泛民議員出來呼籲，我可以理解，因為這些到處堵路、投擲汽油彈、圍毆持不同意見者的暴民及他們的同志、家人，是泛民議員的選票來源，議員站出來表示同情，為暴民尋找逃避罪責的出路，有助鞏固票源。至於這些暴民破壞了多少公共設施，砸爛了多少商舖，堵路和破壞港鐵，截斷公共交通，令多少市民不能上班，多少老弱傷殘不能去看醫生接受治療，倒不是這些議員關注的問題，或者這些弱勢市民的選票太少、可以忽略也說不定。但夏主教的地位不同，主教不是由教友一人一票選出，對選票沒有要求。主教牧放的羊群，按道理是不論年齡，不分性別身份財富，不應以不同態度看待羊群。

當有市民因為有人破壞港鐵、截斷公共交通而不能上班，老弱傷殘不能去看病接受治療時，為何不見尊貴的主教站出來，勸喻暴民停止破壞，放可憐的市民一條生路？當暴民在街頭堵路，毆打衝路障司機，毀壞他們的汽車，或者隨意在街上截停路過市民，群起張開雨傘把這些市民圍毆至血肉模糊，或者當有人因阻止暴民破壞港鐵，被潑易燃液體點火焚燒到危在旦夕，當普通清潔工因為路過也被擲石喪生時，為甚麼不見主教站出來，呼籲暴民高抬貴手，停止暴行，不要隨便傷害無辜？當大批暴民聚集校園製造汽油彈在街道上到處投擲，甚至偷取大學實驗室儲藏的有毒化學物料去製造危險武器時，為甚麼不見主教站出來直斥其非，告訴他們這些危害社會大眾的行為的錯誤？

莫非主教對破壞社會秩序、到處堵路、肆意破壞港鐵、隨處縱火焚燒商號、動輒向普通市民施暴的暴徒特別厚愛，當他們將要被捕便挺身保護，對那些受害的無辜小民則不屑一顧？難道這些暴民都是主教祝福過的羔羊，所以得到主教的垂青，而對受到他們傷害的其他市民盡皆捨棄？