理工大學一役，見盡人性醜惡，令人嘆為觀止。

首先，一班所謂的大學生、革命義士，口說已有為港捐軀的準備，有些連遺書都準備好，擺出勇者無懼的姿態，結果卻是龜縮在大學校園內嚇得瑟瑟發抖。受驚原因不是有反對派所謂的警察屠城出現，而是害怕接受法律制裁。警方勸降不聽，有些人游繩爬天橋逃竄，有些人打開坑渠蓋恍如老鼠曱甴遁去，結果因為嫌臭而自行返回地面，卻勞煩蛙人出動搜索，醜態畢呈，革命義士云乎哉！這班暴徒壞事做盡，連校園都幾近燒成灰，卻妄想全身而退，大學生云乎哉！

第二，一班令人作嘔的反對派政客、喉舌、KOL紛紛鸚鵡學舌，說理大出現「人道危機」。哈哈，見過好笑的，未見過如此好笑的，到底他們是少見多怪，還是唯恐天下不亂，才會將一個被「恐怖分子」自行騎劫、有水有電、有通訊網絡兼有食物的地方，說成是屍橫遍野、餓殍一地的第三世界？無國界醫生以醫療物資不缺為由拒絕介入，即遭這些人鋪天蓋地攻擊，非要逼人進入理大不可。他們打的是甚麼壞心眼清楚不過，就是挾持國際組織，向全世界宣揚香港成為慘無人道的戰場。

第三，一班所謂的家長又到尖東附近靜坐，聲稱要營救被困子女，但無人會問的是，他們的子女姓甚名誰？讀哪一系哪一年級？當然了，這些人九成是「戲子」，不可能說得出「子女」的具體資料。在這五個多月間，類似的戲子在暴亂現場比比皆是，一時是街坊，一時是守護孩子的家長，一時是記者，一時又是醫護人員，但這些人絕大多數身份不明，既沒有記者證，也沒有醫護資格，演員而已。

最後，一班無專業資格的急救人員匿藏理大多日，知道無路可逃，急急開記招同暴徒割席，事不關己，高高掛起，拍拍屁股由立法會議員帶走。核爆都唔割席？兄弟爬山齊上齊落？筆者只有嘿嘿冷笑。