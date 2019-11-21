以往，香港人是騙了自己，以為獅子山下都是純良、講理與文明的人，其實並不盡然。實際上，不少人都反叛、冷血甚至殘忍，不過一直用表面的人性包裹着內裏的獸性而已。今次一場反修例運動，中央政府遲遲不派武裝部隊來港平亂，此舉使很多愛護香港的人焦急，但從另一角度看來，未嘗不是好事，所謂「路遙知馬力，日久見人心」，反修例運動搞了近半年，港人的本質便漸次現形了。

今年八月的時候，中央會派遣武警或解放軍在香港平亂的消息傳得最盛，但試想如果當時就出兵，一切的反抗苗頭給壓下去，港人獸性的一面恐怕便會繼續隱藏，世界其他地方的人，便認識不到香港人原來可以火燒另一個活生生的香港人，也不知道此地的大學生可以任意在母校放火、打砸，更不知道一群天子門生可以劃地為王，與執法部門展開血淋淋的陣地戰。

所以，京港政府處理今次危機所採用的拖延戰術不是全無收穫，過去很多香港人戴着文明的面具，騙到自己也騙到別人，在那時北京如果用重典治港，在情理上不容易說得過去。這下子倒好，魑魅魍魎盡數現形，阿爺往後可以冠冕堂皇，用重法治港。

經此一役，反對派可以休矣，北京對他們大抵已經不存幻想，約制、打擊定然勢挾風雷。對付不能歸心的香港人，阿爺的方法有兩招：首先，讓香港亂一段日子，不少離心離德的人自然會移民而去；接着，對剩下來的「黃絲」則加強管治，「鳥籠」會愈收愈窄。總之，你不服的，可以選擇離開，不走的，就得服從「一國」重於「兩制」的政治模式，如是而已，並無第三條可供選擇的路了。

一位本地知名藝人不是說過嗎，中國人是要管的。過去，不少香港人不以為然，如今一場反修例風波，港人獸性盡現，看來不管是不行的。