特首林鄭月娥日前出席行會前晤傳媒，因應理工大學嘅情況，她表示已責成警方，行動必須「和平解決」以及「人性化處理」；佢仲解釋點解冇親自去理大嘅主因：即使我心都好想去現場說服這些學生離開，但我的出現可能只會加強熱度，令此事更難和平處理。老朽聽後十分感動，林鄭終於有點「自知之明」了，一個人能自知，就會減少自欺，也會減少欺人，同時也就不會被人欺！

之不過，林鄭開竅「自知」，底下一班廢柴高官卻尸位素餐，朽木為官。呢，嗰位政務司司長張建宗，頂多是一部完整嘅錄音機，多少次聽佢廢噏：面對局勢近日進一步急劇惡化，特區政府一定會採取更果斷措施制止暴亂，希望社會一切盡快回復正常，是我們的首要任務。阿哥，特區第二把交椅，講呢啲講極都唔厭，老朽就聽到耳仔結繭！做一部到時到候啟動嘅錄音機，不如去掃除路障，執塊磚算你有貢獻社會！

張建宗都算好㗎嘞，仲有個衰過佢多多聲嘅鄭若驊，呢位至叻龜縮功嘅律政司司長仲衰過破爛錄音機！呢，漢奸黎涉刑恐東方報業集團記者單畸士，東方及受害記者一連發咗十六封信追問一個簡單答覆，「告定唔告」條契弟，咁簡單嘅問題，一拖逾兩年，直至佢喺倫敦仆倒街頭，仍然未有結果！佢仲低能到將過去回覆嘅兩個段落調換次序就當新回應了事！

唉！一個有聲出不得，一個做了完整嘅錄音機，一個衰過破爛錄音機，仲有未止暴制亂就涉偷步買樓嘅庸官；連派四千蚊都派到甩轆兼天怒人怨嘅財政司司長陳茂波；話啲生果中咗催淚煙，洗吓就食得嘅食衞局局長陳肇始；以及反應遲鈍，見到烈火暴行、街頭烽火連天都唔識叫停課嘅教育局局長楊潤雄……咁多尸位素餐嘅廢官守住香港，加埋一班只會推卸責任、身嬌肉貴嘅大學校長，香港嘅明天，有可能唔谷出一身無名腫毒嗎？