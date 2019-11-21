從暴亂到暴動，香港熬過五個多月的痛苦，黑衣暴徒過去十日發起喪心病狂的連串行動，令全港被癱瘓，中文大學及理工大學更成了恐怖堡壘，暴徒在兩間大學的攻守行動都是本地恐怖行動的代表作，令全港悚然，亦讓香港的平亂鎮暴邁向步出黑暗隧道，不過，結局周果然高潮迭起，英美程咬金又再攔路，群噪不絕。

近日，英國與美國都有政府要員及政界人士置喙香港，先談英國之醜。英國對香港一直存在前宗主情意結，當地政壇人士更難捨難離，尤其是英國現正陷入脫歐爛局，在歐洲更恍如成為歐盟隨手可棄的敝屣，只有看到香港黑暴分子遊行時高舉英國國旗，以及聚集在英國駐港總領事館前要求BNO持有人居英權的戀殖派時，他們才能喚起昔日大不列顛的驕傲。

正是這種驕矜及優越的良好自我感覺，讓英國政界中人盯緊香港，近期英國外相及英國國會關注香港局勢小組的兩名共同主席便高高在上的致函特區政府高層，要求港官下令警方克制，還「必須」下令警方勿使用實彈或其他致命武器，若血洗理大校園，便會影響香港的國際關係。稍後，英國的金毛政客兼任期不知有多長的首相約翰遜亦攙一腳。

然而，英國憑甚麼致函特區政府高層？又憑甚麼對香港問題指指點點？噴了廢話，當然要被國家外交部反擊，且一拳不夠，而是連番重詞、重炮，這正應了本地一句俚語：「做架兩，你未夠班！」

美國一樣難看，中美貿易談判現進入最關鍵期，美國國務卿蓬佩奧日前呼籲特區政府與示威者對話。誰都知道美國在香港的暴亂中上下其手，既有所謂基金支援本港動亂組織，更有副總統彭斯、老牌政客兼眾議院議長佩洛西等為香港黑暴分子塗脂抹粉，呼籲對話的行動，實在叫人只感假惺惺的惡心。