美國民主黨總統初選即將進入第五輪辯論，華裔參選人楊安澤躋身其中，這位主張向每位美國成年人每月派發一千美元「自由紅利」的政治素人，由幾乎無人知曉到今天網絡聲勢大漲，甚至有一大班自稱為「楊幫」（Yang Gang）的支持者，令外界大跌眼鏡。

儘管一般相信楊安澤根本沒有可能帶領民主黨出戰特朗普，但事實是愈來愈多有經驗的民主黨黨工加入楊的團隊，楊的競選團隊由四月至六月的不足二十人，擴展到現時超過七十人，其中包括曾在一六年初選中為桑德斯在新罕布什爾州操盤的助選人員。

這除了受惠於楊安澤較強的籌款能力──據估計，他在第三季共籌得一千萬美元，比黨內其他「大咖」一點也不遜色，糧草充足自然能吸引人才；另一方面，初選最終只有一人勝出，競選人員為了取得亮麗「履歷」，除了協助「造王」，就是在選戰中從無到有打出聲勢，而楊安澤正是典型的例子。

根據美國媒體的民調，楊安澤的最新支持率約為百分之三，跟加州參議員賀錦麗、新澤西州參議員布克以及夏威夷眾議員加伯德等不相伯仲。然而現實卻是，MSNBC新聞頻道的各參選人畫面中，上述三人的名字均在行列中，甚至支持率分別只有百分之二及百分之一的紐約前市長彭博、科羅拉多州參議員班納特也榜上有名，唯獨沒有楊安澤。有人計過數，今次並非MSNBC第一次犯下如此錯誤，而是十五次忽略了楊安澤的名字。MSNBC向楊的競選團隊致歉，強調乃無心之失。楊安澤的競選團隊發表聲明「感謝」該台為十五次忽略了楊氏而道歉，對即將到來的第十六次「無視」感到「非常興奮」。

事實上，這種明顯涉及歧視的不公現象，並不是第一次發生在楊安澤身上，有線電視新聞網絡（CNN）月前報道民主黨總統初選選情時，在畫面上踢走當時支持率排名第六的楊安澤，取而代之的是支持率只有百分之一的白人參選者奧羅克。CNN也是在收到楊安澤競選團隊投訴後，才作出更正。同樣值得關注的是，楊在網絡上的熱度，跟被主流媒體的漠視，完全不成比例。MSNBC、CNN和霍士新聞今年提及拜登的次數共超過四萬次，提及桑德斯和沃倫的次數亦逾萬次，反觀楊安澤，被主流媒體提及卻不足八百次。

常言道，柿子挑軟的捏，楊安澤不僅不打種族牌，為了融入白人主導的社會，反而在一定程度上縱容對亞裔人士的種族定型，他經常掛在嘴邊的一句說話，就是「亞洲人數學好，能夠成為出色的領袖」。

當然，楊安澤之所以被不公對待，除了反映包括華裔在內的亞裔從政者並未形成像非裔那樣的政治力量，也折射美國人對所謂「中國威脅」的焦慮。日前有自稱是賀錦麗支持者的饒舌歌手，就直指楊是「中國間諜」，就像俄羅斯總統普京隨意找一個美籍俄羅斯人做間諜一樣。諷刺的是，希拉妮指稱加伯德是「俄羅斯人的心水人選」，隨即引來桑德斯反唇相譏，民主黨內部對楊被攻擊，相對而言反應冷淡，一切盡在不言中。