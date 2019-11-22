產評：各地量寬撐經濟　中港形勢最堪憂

今年多家央行積極減息和實施量化寬鬆下，全球經濟總算有驚無險暫避衰退。不過，貿易戰下中國經濟增長持續放緩，香港亦因本身的內部問題而急轉直下，促使全球資金重新審視明年亞洲區的投資布局。一旦中美貿談落空，而美國又出招針對香港的獨立關稅地位，只怕明年中港兩地經濟「阿蘭嫁阿瑞」，累鬥累，成為全球最堪憂的市場！

挨年近晚，各大金融機構陸續就明年全球經濟作預測，其中投資銀行摩根士丹利比較樂觀，預期首季經濟將會復甦，二○二○年GDP增長率將由今年的3%升至3.2%，而經合組織（OECD）估明年全球有2.9%的增長，雖較九月時的預測輕微下調0.1個百分點，惟整體展望仍相對穩定。

事實上，今年踏入下半年，各大央行積極減息放水，力挺經濟，成效漸現。其中，美國在消費帶動下，第三季GDP表現勝預期。近日投行高盛更預測美國明年增長3.4%，較今年的3.1%為佳，反映美國經濟強於全球，以及明年總統大選的效應下，市場對全球和美國經濟樂觀。

不過，中國卻是另一回事。內地第三季經濟增長僅6%，創下二十七年新低。不少預測認為，明年中國經濟增長難以「保六」。雖然此增幅仍比歐美市場好，但別忘記中國屬新興市場，且債務高企，加上通脹回升，難於調整貨幣政策，一旦經濟失速，後遺症不容低估。

在中美貿易戰的陰霾下，香港外貿形勢轉弱，而六月以來的社會動盪如世紀災難，更令旅遊和零售業受重創。持續的社會亂局損及外資信心，如今美國更擬打「香港牌」，對香港的影響難以估計，最怕是損害國際經貿和金融中心地位。

香港作為中國對外橋樑，一直協助中國企業在海外融資及推動離岸人民幣業務，若然受美國掣肘，對中國的影響難以估量。偏偏中國是貿易戰的主角，若貿易談判觸礁，美國又再加徵關稅，中國經濟下行壓力將更大，自身難保，到時那有力量支撐香港經濟復甦。故若明年中港股市跑輸區內其他市場，不會令人意外。

香港作為國際金融中心，既然食「國際飯」，面對中美兩強博弈，有危自有機。惜今年爆發的內亂未止，自廢武功，在區內的競爭落得不戰而敗，眼白白益了對手，還招致美國借故針對，禍不單行。若未能及時撥亂反正，抵住兩強角力升級的震盪，只怕香港經濟一沉不起，在全球經濟洪流中無聲地落幕！