正論：人權法全面遏華　中美戰改寫格局

國家主席習近平說過，「當今世界正處於百年未有之大變局。」這場大變局正隨着中美關係全面惡化，兩國終有一戰而加速來臨。美國眾議院大比數通過參議院版本的《香港人權與民主法案》，只待總統特朗普大筆一揮，法案就會落實。美國撕破臉皮全面遏華，貿易戰之後很快就會是金融戰、貨幣戰，中國在這場大變局中能否取得最後勝利，穩定民心至為關鍵，而香港則無可避免成為大輸家。

在「美國優先」、全面遏華的戰略背景下，即使中國官方強烈反對，特朗普簽署落實法案已是殆無疑問。這既是特朗普好大喜功的性格使然，也是客觀環境的必然。總統大選在即，特氏必須向選民交代，不可能對獲得參眾兩院通過的法案「落閘」；而農業州份向來是其票倉，特氏乘勢敲詐中國向農民邀功不足為奇。不難估計，他不會即時動筆簽署法案，而是使出極限施壓慣技，用盡十日時間跟中方討價還價，甚至祭出其他行政手段推遲簽署法案的死線，勢要中國在貿易協議作出更大讓步。

中國本來已同意向美國購買四至五百億美元農產品，這個數額為歷年最大，但美國欲壑難填，很大機會趁勢加碼，「食完左髀食右髀」，將中國這頭肥牛肢解拆骨。以特朗普的商人本色，只要法案一日未簽署，一日仍有更多叫價本錢，可以再「食牛髀」；反之，即時落實簽署，中美貿戰全面開火，美國農民頂多只能夠「食薯條」，而處於下風的中國，受到外力衝擊，內部穩定勢遭打破，全民恐怕要「食草」。商人總統將會怎麼選擇，清楚不過。

天要下雨，娘要嫁人。在中美「新冷戰」的大氣候下，即使沒有這條人權法案，美國也會製造其他麻煩壓制中國，對香港這個反華勢力橋頭堡實行長臂管轄，這是不以人的意志為轉移，中國花了錢也買不到平安，既然如此，何不丟掉幻想，強硬應對？

北京早就亮明對貿易戰的態度，是不願打也不怕打，既來之則安之。誠然，中國綜合國力仍不如美國，很多時候只能處於守勢，但不表示一切逆來順受。中國反制的手段有很多，而澳門賭牌便是其中一大利器。眾所周知，澳門當局只批出三個賭牌，只是後來有賭場股東拆夥，才透過「法律空白」和行政手段修改批出合同，以致出現「三主三副」的六牌局面。要是中央重新收緊三個賭牌，全給華資，美資叼在嘴邊的肥肉便要悉數吐出來，還不造成傷及筋骨的大震盪嗎？何況這些美資都是共和黨和特朗普的大金主，美國真的能不顧一切犧牲這些大財團的利益嗎？

當然，戰略上藐視敵人，戰術上重視敵人。中美之戰是國運之戰，美國無所不用其極是必然之事，尤其是打壓中國是共和民主兩黨的最大共識，說是朝野上下一心也不誇張。反觀中國國內存在許多深層次矛盾和不穩定因素，香港淪為反中亂港前沿陣地不用說，台獨、疆獨、藏獨、蒙獨更是蠢蠢欲動，隨時乘勢生亂。加上內地非洲豬瘟、鼠疫橫行，政府一旦處理不當，民憤火藥庫隨時大爆炸。在此關鍵時刻，中國必須穩定民心，爭取民意支持，團結一致，由民生到經濟的施政皆不容有失。

可以說，貿易戰固然不如特朗普所說「很容易贏」，甚至是殺敵一千，自損八百，但美國最大本錢是團結對外，而中國內部則隱患處處，民心不穩隨時動搖一國之本。要知道，貿易戰只是引子，美國打完香港牌之後，接力而上的必然是金融戰、貨幣戰，而台灣大選又至，步步驚心，處處兇險，豈能不慎之又慎。

在這場百年未有的大變局中，香港成為最大輸家已是寫在牆上。在反修例暴亂愈演愈烈之際，中央高調宣布支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」，意味其戰略定位獲得提升，也意味深圳將加快發展步伐，成為與國際接軌的金融中心。中央意圖很明顯，既然香港靠不住，另起爐灶取而代之便順理成章。實際上，深圳是全國科技重鎮，綜合競爭力已超越香港，經濟總量後來居上，連貨櫃吞吐量也拋離香港，現在又得到中央「加持」，距民企國企分部從香港全面遷往深圳之日已經不遠，香港如何自處？

更不用說，香港本來就同新加坡激烈競爭，新加坡也是僅次於香港的全球第二大人民幣離岸中心，香港不爭氣，星洲則在「天時地利人和」之下第一個受惠。有報告指出，今年六月至八月共有四十億美元資金從香港流入新加坡，儘管新加坡總理李顯龍之妻、淡馬錫行政總裁何晶一再呼籲香港反思對中國的定位尋求出路，並強調新加坡無意乘人之危，但在世界大變局之際，星洲不分一杯羹才怪，推出更多投資移民優惠，吸納資金與人才是必然之事。北京為了分散風險，亦不可能再將所有雞蛋放在香港這個籃子裏，深圳金融中心短時間內未成氣候，上海之後的選擇必然就是新加坡。對比香港的人財兩失，星洲人財兩得，不是大贏家是甚麼？

春江水寒鴨先知，本港幾大地產商的取態也是對香港前景的反射。現時樓市比高峰期已有輕微下調，倘中美關係持續惡化，香港形勢更加兇險，資本家會棄守香港嗎？要是未來樓市出現大劈價，要錢不要貨，便意味這些資本家用腳投票，放棄香港。所謂商人無祖國，何況小小一個香港？可憐的是無能力移民的香港人而已。

不管怎麼說，一國升、兩制沉，中港地位乾坤大挪移已是勢所必然。在全國一盤棋的大格局裏，在中華五千年的文明長河裏，香港的歷史使命已經完結，早已變得無關宏旨。問題是，中國要在全球大變局中全面崛起，改寫世界格局，必須跨過美國這一道坎，否則一切都是空談。

毛澤東說過，「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。」現在外侮來犯，中國會有新毛澤東帶領國家迎難而上、亮劍反擊嗎？