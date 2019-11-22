神州觀察：鼠疫爆發人心惶　防治必須透明化

北京日前證實有兩名來自內蒙古的患者感染鼠疫，事件引發民眾恐慌，誰知沒過幾日，同一疫源地再出現第三名染疫者，令人擔心鼠疫有進一步擴散的風險。而據疫區民眾所稱，當地早已鼠患成災，惟當局並無警覺；更有輿論對首兩名患者數次遭誤診，及轉院過程中存在的傳疫風險提出質疑，認為當局在疫情防治領域仍隱患重重，必須切實作出改善。

據內蒙古自治區衞健委公布，該宗新增鼠疫感染者同樣來自內蒙古錫林郭勒盟的牧區，事前曾剝食過野兔，就診期間出現反覆發燒情況，但與首兩例病例之間沒有流行病關聯。至於二十多名與之有過密切接觸人士，皆已接受隔離觀察，目前未見異常。

然而，據當地牧民所說，爆疫地區「今年老鼠格外多」，近期亦未見當局有何具體滅鼠行動，甚至有人聲稱自上世紀七十年代後便不再聽聞過鼠疫，更無人對他們宣傳相關防疫知識。

而在首兩名鼠疫患者的居住地，據指今年八月還被檢出十二株鼠疫菌，表明該地疫情流行程度已達高危狀態。但翻查國家衞健委此前的例行通報，今年一至八月內地並無一例關於鼠疫的記錄，直至九月，方有一宗確認發生於甘肅酒泉，患者並已死亡。日前衞健委發布的最新一期通報顯示，今年十月份內地亦無鼠疫、霍亂等甲類傳染病發生，當中有何貓膩值得玩味，尤其是考慮到當局向有隱瞞疫情之「傳統」，單憑官方通報推斷疫情，顯然不靠譜。

事實上，據內媒調查揭露，本次最先染疫的患者早於上月下旬便已出現發燒、嘔吐等症狀，只是當時未能被確診而已，基於此，官方關於十月份未發生鼠疫的通報也就變得沒有意義，疫情更不會因未被確認而停止傳播，所以當第三例疫情出現之後，民眾自然便會擔憂第四例、第五例疫情何時出現，乃至會不會再度演變成大規模爆發，重現死傷枕藉的歷史慘狀？

由此亦帶出另外一個隱憂問題，就是內地醫療機構在重大疫病的診治能力和風險防範意識方面仍然相當落後。如今雖說鼠疫已不常見，一些地方甚至數十年未曾爆疫，但正如有內地免疫學專家表示，鼠疫並非很難診斷，偏偏在本次事件中，染疫者先後遭數間醫院誤診，並發生相互傳染情況，求診過程中又將出現多少散播鼠疫的機會，都叫人不敢細想。

需要指出的是，當局早已把新疆、青海、西藏、內蒙古等地列為鼠疫高危地區，有關地區的疫病檢測能力竟仍如此低劣，實在有違常理。當然，醫療設備及能力的提升容易解決，難的是某些人的防疫意識及對民眾的責任心，若不能有效提升，防疫將是空談 。