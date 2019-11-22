世界視線：東亞權力再平衡　日韓猶如履薄冰

本周在泰國曼谷舉行的東盟防長擴大會議，演變成美日韓三國安全同盟的「箍煲會」。三國防長趁此機會舉行了多輪雙邊會晤，試圖令瀕臨瓦解的軍事合作關係重回正軌。然而會談結果並不成功，尤其是日韓未能就《軍事情報保護協定》是否續約達成共識。

美日韓三國安全同盟出現的困境，表面導火線是日韓因二戰遺留的勞工問題陷入不和，導致南韓文在寅政府單方面拒絕續簽軍情協定。但更深層次的原因，是中國國力上升，尤其是軍事技術的突飛猛進，已經迫使日韓必須在圍堵中國的老一套戰略思維中，找尋新的平衡。

日韓兩國政府如在當前的中美角力場中舉棋不當，就肯定會給自己帶來難以承受的後果。例如一六年南韓容許美軍在其領土上部署薩德導彈防衞系統，引起北京強烈反彈，不僅令兩國關係凍僵，更導致朝鮮半島的戰略平衡出現變數。文在寅上台後經兩國多番協商，關係才得以改善。

文在寅自此推行南北韓和解政策，但又與美國漸行漸遠。他不僅中斷軍情協定，更要求駐韓美軍盡快歸還廿六處基地。在美國全面強化對華圍堵策略的當下，文氏的政策引起華府軍政界強烈不滿。美國防長埃斯珀早前訪問首爾，提出將明年南韓承擔的美韓防務軍費增至四十七億美元，是今年的五倍。美方的舉措，可以說是對文在寅政府不合拍的某種提醒，但從局勢的發展來看，韓方並不賣帳。

日本的安倍內閣同樣不輕鬆。今年中，美國總統特朗普公開敲打東京，警告有意退出《美日安保條約》。但到了九月，日方仍拒絕參與美方發起的波斯灣聯合海軍巡邏。近期美國同樣要求大幅增加日本負擔的駐日美軍軍費，反映美日軍事同盟關係亦存暗湧。

華府目前最主要的目標，是確保日韓軍情協定得以延續，否則美日韓軍事同盟便無法全面運作。然而，在美方多次推動下，日韓卻遲遲無法達成協議。美日韓同盟雖然不至於因此崩塌，但事件反映日韓似乎樂於將同盟關係，局限在美軍分別為兩國提供基本安全保障的功能之內。美國如果默許，無疑會削弱同盟控制東亞的戰略作用，但若利用軍費問題打擊日韓，則同樣可能在薄冰上敲出更大的裂痕。