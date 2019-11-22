功夫茶：少年子弟公屋老　房事革命動地來

本屆政府曾經實牙實齒話會將精力放喺房屋上，覓地建屋係「重中之重」，大有為官一任，就要造福一方嘅架勢！之不過，噴完一輪口水，基層望上樓依然望穿秋水，等到頸都長還是愁困劏房，屈到病，住得毫無尊嚴。「房事不通」，生活又怎會輕鬆？

樓價長期只升不降，年輕人即使少去日本旅遊，又不在外面食飯，依然連一個納米樓都供唔起。至於申請公屋，條件又苛刻離地，年輕一族輪候公屋，路途真係充滿荊棘，有血有淚㗎！嗱！有單個案，幾有代表性，且聽功夫茶略為簡述一下。

咁嘅，有個叫阿May嘅二十九歲年輕女子，居劏房近十年，因居住環境及租金問題，多次遷徙，至一六年結婚至決定申請公屋。之不過問題來了，兩公婆收入夾埋略超出二人家庭申請入息限額，於是佢辭咗份工，收入減半以符合申請，然而租金佔收入大半，對經濟構成壓力，兩公婆搞到連BB都唔敢生。為咗間公屋，你可以去到幾盡？功夫茶都聽聞，有啲年輕人因想上公屋而拒絕加薪，聽到都令人感到悲哀！政府嘅房策，好應該與時俱進，家陣百物騰貴，喺收入方面應作適當調節，助人上樓，咁苛刻又堅離地，試問有邊忽「以人為本、執政為民」嘅初心？

嗱！冇靈魂政府成日講長遠房屋策略，至叻開空頭支票，廢噏十年房屋供應目標有幾多十萬個單位，到頭來，無論公屋、私樓永遠都唔達標，而且必定同目標有大纜都扯唔埋嘅距離！廢柴政府自己經常失憶，講咗當做咗，一係就詐傻扮懵，應承咗嘅嘢就自動唔存在，你話民怨、民憤積壓下來，點會唔谷爆吖！

喂！依家公屋輪候宗數逼近二十六萬，而輪候時間一再創新高，平均輪候時間話就話五點五年，實際情況肯定唔止！呢，二人家庭輪候時間最少七年先有望上樓，三至四人家庭更要等九至十年。阿哥，人生易老，青春難延呀！一個政府心中無百姓，等間公屋可以等到你謝！等到你變殘花敗葉！

廢官成日話已調整公營房屋比例，調調調，調啲乜老味出來啊？睇吓啲等上樓嘅民怨咁洶湧，就知官僚根本無以民情為鏡，咁多年覓地無能，建屋又大隻講，貪口爽，害街坊！有社區組織幹事就直指家陣房屋政策「三無」，即係無足夠過渡性房屋、無青年住宿、無租務津貼。有論者甚至認為，未來新增公屋得萬多個而新增申請多逾二萬宗，喺計分制下，十八歲後生仔只有零分嚟計，若然佢視婚姻為畏途，單身上樓要等二十至三十年！

唉！少年子弟公屋老！一個政府可以咁樣懲罰年輕人，年輕人為上樓絕望谷爆躁動，若然再來一個「房事革命」，睇廢柴政府點頂！