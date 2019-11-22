理大之戰似乎是暴民大敗，和平收場，但是涉及的數以百計中學生、大學生，應怎樣處理呢？

大學生是成年人，當然要負上刑責，別無推卸的藉口。有人要特赦他們，實在懷有特殊的政治企圖，以為可像「佔中」一樣，放過暴徒，以便日後重新策動另一場暴動。前車可鑑，香港社會怎可能容忍、縱容這些不受教化的暴徒大學生，讓他們暫時潛伏，謀求日後再起。

今次煽動中學生暴動的，不少是他們的老師，部分是從佔中或旺角暴亂脫身潛伏而來的。今次若能鎮壓動亂，不可能再埋下炸彈，放生這些暴民大學生，讓他們有機會在外力發動下東山再起。犯罪者，應判以適當的刑責，社會也會對這一代的大學生嚴加審視，認真看待。

對待暴徒大學生，社會不能姑息，刑責以外，也要他們賠償大學及社會的損失，不能讓他們不受認真的懲戒而安然脫身。對大學當局而言，這些暴民大學生觸犯刑法，應同時啟動大學的有關規條，他們在大學校園及社會各處的破壞，已違大學生的道德品格標準，可將之退學。當然，不是終生退學，而是讓他們退學後反思、改過，重新考試進入學校，重新開始。有大學校長說會為暴民大學生保留學籍，盡是糊塗之言。事實上，中大校長段崇智在這次中大災難性破壞之中，負有不可推卸的責任，社會以及中大校方亦應向他追究，不可能讓他把持中大，繼續縱容暴民大學生。

至於中學生，一方面令人傷心為甚麼會有數以百計未成年的學生參加暴動，且兇狠地破壞和攻擊建制呢？父母怎會養而不教？另一方面令人痛心他們不少是名校學生，學校教育並不缺乏，為甚麼學校教育令他們變成這樣的兇殘暴戾？教不嚴，師之惰，今次卻是不少教師把中學生推出去示威和暴動，教師在旁鼓勵煽動。中學生參與暴動的罪責，應該更多的是由教師承擔。

讓這些參與暴動、定罪或脫罪的中學生返回原校，會有甚麼影響呢？在不少學校，參與暴動的學生不是零星幾名，而是一批，他們悔改或不悔改，都會對僅是參加學校示威，或不參加及反對示威暴動的學生產生衝擊。當教師還是那批政治教師，學校不加以處理，這些學生回到學校裏，真的會被教育回守法重道的學生嗎？

我們不應放棄這些入歧途的中學生，因為他們未成年，難以負全責，但重新教育他們是一大問題。或許先決條件是整頓教師隊伍，清除政治教師，好讓其他教師不受政治干擾來好好做教育工作。