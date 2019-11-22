回歸二十二年，香港的司法領域經常充當反中亂港分子及其活動的「保護傘」，令他們不受法律懲處，發展壯大。今次五個多月的反修例暴亂，他們又再升級，不但保護之，而且縱暴之。五個多月來，拘捕了逾四千五百人，但只檢控了五百多人，尚無一人被判刑。

此外，最近高等法院又把香江府衙根據《緊急法》訂立的《禁蒙面法》推翻，判其「違反《基本法》」，此舉挑戰全國人大的權威，挑戰中國憲法和香港《基本法》賦予行政長官的管治權力，對暴亂分子是極大的鼓舞和聲援。

香港法院把當局的止暴制亂措施判為違反《基本法》，判為損害香港的人權自由，這樣幹與縱暴何異？這場風波暴亂的起因和拖拉逾五個多月不能平息且愈演愈烈，暴露和揭示了香港行政、立法、司法領域的深層嚴重問題。正是這些問題「合力」造成了今天的局面，對此朝廷看得清楚，因而一再要求香港行政、立法、司法機構共同負起「止暴制亂」的責任。

可惜此願絕難實現，反之，朝廷遇到的是香港「三權」一直在「合力」阻撓干擾止暴制亂；五個多月來，他們各司其職縱暴促亂。行政方面，用的是綏靖投降路線；立法方面，是反對派政客為暴亂分子站台助威，阻擋警察執法，狂誣警方「濫用武力」；司法方面，不僅把「保護傘」撐高撐大，早已不顧法律「天平」傾斜，而且把手中利劍刺向一國、刺向《基本法》，架空全國人大常委會，向中央奪權，支撐暴亂要達到的政治目的。

香港「三權」的問題如此嚴重，經過這場風波暴亂暴露無遺。五年前「佔中」時朝廷已意識到了香港「三權」深藏着顛覆一國兩制的動態，遂有中央全面管治權的出台，也用出了幾招，例如全國人大常委會的八三一決定；人大釋法遏制有人在立法會宣誓時涉嫌辱華和宣揚港獨；朝廷規範了行政長官的述職制度，對其提出工作指令和要求。然而，這些舉措只能在表面上彰顯中央全面管治權，遠未能觸及「三權」中的深層和結構性問題也。