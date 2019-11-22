天要下雨，娘要嫁人。美國佬通過《香港人權與民主法案》，這是意料中事，不值得大驚小怪；香港大小漢奸為此彈冠相慶，這是奴才本性使然，也不值得一提。反而中國政府如何反制，才是最值得關注的問題。

對於美國粗暴干預香港事務，中國官方反應激烈，所有涉外部門齊聲抗議。但正如普京所說，沒有實力的憤怒毫無意義。口頭上的抗議無濟於事，關鍵在於實際行動。美國佬赤裸裸威脅，若香港當局沒有恰當地處理示威活動，美國將很難與中國達成貿易協議，也將會再調高關稅。這分明是利用香港暴亂來勒索中國，如果中方不敢反制，那才是最大的悲哀。

目前中國整體實力還不如美國，外交博弈處於守勢，貿易戰也處於被動地位，但並不表示只能逆來順受，尤其是涉及國家主權尊嚴的原則性問題，更沒有任何理由讓步。作為全球第二大經濟體，中國不是沒有能力反制，問題是敢不敢出手而已。正如本報指出，只要中方在澳門賭牌續約問題上稍為刁難，美資企業就吃不了兜着走，他們這些年賺得盆滿缽滿，現在該是獲利回吐的時候了。

美國總統特朗普一直吹噓「貿易戰很容易贏」，無非自欺欺人，其實美方遭受的損失絕不會比中方少，否則根本沒有必要拿香港暴亂作為談判籌碼。只要中方堅守原則，不惜一拍兩散，美方就無法予取予攜；相反，如果中方不斷讓步，美方勢必得寸進尺。

不管怎麼說，香港是中國特別行政區，不是美國殖民地，如何治理香港是中國人的事，既不必看洋人臉色，更不必畏懼洋奴漢奸。他們要攬炒，不妨讓他們炒個夠，香港毀滅，他們能得到甚麼好處？美國又能得到甚麼好處？正所謂，置之死地而後生。與其維持虛有其名的一國兩制，不如推倒重來，或乾脆改為一國一制，這反可令香港掙脫困境，迎來新生。