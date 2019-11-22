如果有一群外來人士，自稱難民，非法進入你家中大吃大喝，而且搶掠一空，依然說他們很慘，一定要被庇護，大家有甚麼反應呢？「睬佢都傻」，是的，我們的香港特區政府是傻的，傻得過去六年使用五十七億元公帑招呼假難民，今年亦會用超過十二億元在他們身上。

他們利用酷刑聲請，首先要過入境處審核的一關，若申請落空便會上訴，上訴失敗便找律師司法覆核，令覆核案激增四十六倍。這樣多重法律程序，讓他們拖延時間，可以取得行街紙滯留香港數年，這些人對香港沒有建設只有破壞，蠶食資源及佔用土地，在市區強建南亞新村，姦淫擄掠，無惡不作，日前又糾黨在尖沙咀區打劫找換店職員，搶去逾千萬元並斬傷事主。這只不過涉及金額較顯著的一宗，其他大大小小案件不能盡錄，反映假難民已成為香港最大的治安毒瘤之一。就算是太平盛世，警方亦未能剷除南亞幫，何況現在示威暴潮下，要對付黑衣暴徒更加分身乏術，日漸減少以往的正規巡邏，令不法之徒有機可乘，各區的罪案率已有上升趨勢，其中又以爆竊案最令人關注，南亞人加入暴徒行列亦時有所聞。現在滯留香港的假難民大約一萬三千人，因為香港政府婦人之仁，害苦社會承受沉重的負擔。

各界紛紛提出建議，希望解決問題，例如退出酷刑公約、重設難民營方案，政府置若罔聞，任由毒瘤生長，情況就如縱容示威者演變成暴徒，一發不可收拾。香港八、九十年代曾經有省港旗兵大圈幫作惡，現在南亞幫假難民有過之而無不及。暫時只是用刀斬人，不排除將來會效法黑衣暴徒掟汽油彈，甚至搶警槍作案。納稅人的血汗金錢竟然用來供養一大堆犯罪分子，花得冤枉，政府用得疏爽，一眾廢官高薪厚祿袋袋平安，賺夠便拍拍屁股走人，留下一堆假難民與暴徒，香港焉能不死？