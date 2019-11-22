紅磡海底隧道收費廣場和行政大樓因為被蒙面黑衣暴徒嚴重破壞，連行政大樓的電腦系統也遭到砸毀，隧道管理公司表示修復需時，要重建收費亭，重新鋪設電線和電腦線路，預計不可能日內修妥重開。

紅磡海底隧道是貫通港島和九龍交通的最主要動脈，這條動脈一截斷，港九之間的交通頓成問題。現時因為不少汽車改用東區海底隧道，不但隧道嚴重擠塞，連整個東面地區的主要交通幹線如港島的東區走廊、九龍的東九龍走廊也不堪負荷。結果影響了連接兩條走廊地區的區內交通，到處塞車，無法疏導。

我不曉得紅磡海底隧道的破壞有沒有影響隧道的行車道路，令車輛行駛不再安全？如果受影響的主要是行政大樓和收費亭，行車道路無大障礙，隧道公司是否可以考慮一個大膽建議：隧道暫時免收費重開？反正收費亭和行政大樓已遭破壞，復修需時，復修期間隧道公司肯定沒有收入，與其任由隧道可通車但不能收費而浪費，不如利用重修這段時間的空隙，試試隧道不收費是否可行。

就簡單的觀察，如果隧道收費，除了使用ETC的汽車，大部分汽車在收費亭前必須減速慢駛，付費然後前進，每車要耗用幾秒時間，引致一定阻塞。如果不設收費，汽車不用減速，可以維持原本的行車速度，會減少了阻塞，讓更多車輛通過。運輸署大可以在紅隧免費通過期間派員到來作研究，可以準確估計到收費對車速和汽車流量的影響。

這個暫時免收費方案，除了減少了因為收費導致車速減慢造成的阻塞外，也可以乘機觀察三條海底隧道的分流狀況。過去因為紅隧收費最低，車流最多，所以極度擠塞；東隧收費稍高，所以汽車流量佔第二位；西隧收費最高，汽車流量遠不如紅隧和東隧，較為暢通。如果紅隧免費通行，便可以計算其他隧道流失的汽車數量，甚至安排兩天三條隧道都免費通行作流量比較，從而估計隧道收費對汽車流量的影響。如果證明收費高低對汽車流量影響很大，運輸署日後可以另訂分流策略，採靈活調整收費高低機制，讓不同隧道在不同時段調整收費，以控制過海隧道的車流，令過海交通更為暢順。

除了利用免費通過紅隧的策略作研究外，紅隧免費開放也必然會有助紓緩過海交通。現時因為紅隧封閉，大部分過海車輛都轉用東隧，造成東面汽車大擠塞，過去一小時的行車時間，變了兩、三小時，市民上下班時間費時數以倍計，咸認為不便。紅隧暫時免費開放，起碼也有助減輕東隧的壓力，使整體過海交通回復正常。