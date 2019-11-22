沒有最荒謬，只有更荒謬。理大被「恐怖分子」騎劫多日，滿目瘡痍，至今仍有數十名暴徒負隅頑抗，拒絕自首。當然，年輕人拒絕認衰，又害怕接受法律制裁，不自首不難估計，但最令人詫異的是，日前竟然有數十名中學校長殺入理大和警方講數，要求不檢控十八歲以下「學生」並帶他們離開，而在林鄭「人性化處理事件」的硬指令下，警方又離奇答應。

更荒謬的是，保安局局長李家超表示離開理大的人都會以暴動罪拘捕，並叫相關人士盡快自首，竟然也會因此招罵，被校長斥為與只登記身份證不會被捕的講法不符，搞得李家超要急急澄清，聲稱自首的意思是「自願將自己交給警方的人」，強調不是被捕。

原來只要未成年，殺人放火堵路毀物破壞社會秩序，統統都是可以原諒的，統統都是無罪的藉口。那些中學校長不為教出暴徒學生而感到羞恥，反而姑息養奸，包庇縱容，而港府則連止暴制亂都理不直、氣不壯，黑白不分，助紂為虐。這就難怪，為何中央三令五申止暴制亂，到頭來卻是愈止愈暴、愈制愈亂。

事實證明，中學生已經成為暴亂的主力軍，他們對警察和異見市民的兇狠程度，不比所謂的成年暴徒遜色。現在港府和警方的做法無異於告訴公眾，只要未成年，做暴徒是不犯法的，到處投擲汽油彈燒這燒那也不會被檢控的，居心險惡的政客和黑手還不加大力度將未成年人推出來當炮灰嗎？

對敵人仁慈，即是對守法市民殘忍。無辜市民在這五個多月間過着膽戰心驚的生活，沒有出門自由，沒有乘車自由，沒有上班自由，沒有言論自由，無能政府不是有法必依、執法必嚴，而是綏靖投降、一跪再跪。這些暴徒會因為獲得網開一面而洗心革面嗎？可以肯定說句不會，他們只會更加大膽，更加喪心病狂。那些打着教會旗號的中學校長，顯然是破壞法治、殘害市民的幫兇。