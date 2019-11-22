香港人聰明多智，但是不大懂得與人溝通，特區政府正是整個社會的縮影，自然脫不了上述特質，在一場反修例運動中更是表露無遺。單論智力水平，香港人素來不低，特區政府內更不乏自以為機智的「橋王」，但有時候「聰明反被聰明誤」，特區就是栽在這類人手上。本來要修訂《逃犯條例》，就該大大方方地諮詢公眾，行就行，不行就不行，如是而已。管治班子卻試圖堆砌理由，說要為陳同佳案的受害者討回公道，希望能將殺人犯引渡到台灣受審云云。這種說法漏洞百出，反倒讓市民疑心修訂案中暗藏鬼胎，因而歇斯底里地反抗。

修訂後的新例不是甚麼洪水猛獸，特區政府只消誠懇地告訴香港人，世界上很多地方跟中國都有引渡條例，多年來行之有效，幾乎從未出過亂子。一次解釋不行就兩次，兩次不行就三次，市民未必不能接受，遠勝於管治班子用甚麼鬼魊伎倆。

今日的香港人不善溝通，幾乎已成了不爭的事實，同住一層樓而不知道鄰家姓甚名誰者比比皆是，上班時彼此見面，往往也不會道一聲早，這種情況讓旅居香港的洋人見了，會詫異莫名。我們的特區政府正是港人治港，核心成員都是典型香港人，要他們去跟市民好好溝通，無異於緣木求魚。

法國的「黃背心」運動跟香港的反修例運動同樣難應付，但是前者漸趨冷卻，後者則愈演愈烈，分別就在於為政者懂不懂與民溝通。法國政府為化解危機，組織了過百場的諮詢會、辯論會，以水滴石穿的毅力與誠意，去打動最頑強的抗爭者。

西方人比香港人善於溝通，這或許就是殖民地時期的港英政府，何以比特區政府更能取得民心的深層原因。過去京港政權未必能夠思慮及此，今日本欄特地提出來，希望他們能夠好好反省。