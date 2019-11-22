全港學校日前復課，對被破壞而服務受影響嘅公共運輸及道路，無疑迎來大挑戰！事實上，紅磡海底隧道受重創，未知幾時重開，而相當多交通燈被黑衣暴徒破壞，增加路人與司機爭路的機會，肯定有一定的危險！至於港鐵閘機和出入口被大肆破壞，亦令上班返學的市民大感不便！究竟呢啲有破壞無建設嘅惡行，係乜鬼嘢「時代革命」？一味破壞，又如何能夠「光復香港」？依家搞到香港傷痕纍纍，又如何會有「榮光」呢？

呢！即使日常生活受到嚴重影響，喺如此艱苦嘅環境下，小市民逆境求生，點都要犯險出嚟返工搵食㗎！之不過，好衰唔衰，遇到一班唔使搵食嘅閒人，佢哋發動「和你返」及「晨曦行動2.0」，港鐵列車被阻礙運行，部分公共車輛服務亦受影響。參與阻港鐵車門關閉和堵路的，有部分身穿中學校服，畀趕返工嘅乘客指罵「阻人返工」。呢班食飽無憂米、身在福中不知福嘅學生竟然反過來問啲乘客：點解仲有心情返學返工？唉！佢哋真係唔知「阻人搵食」猶如殺人父母嘅道理！

身穿校服，有學唔返，出嚟搞搞震！唔返工，唔通你哋養人咩？呢啲心態，同古時嗰位晉惠帝不知民間疾苦一樣，老百姓冇飯食餓到就死，佢就反問「何不食肉糜」？學生做了破壞社會秩序之事，還覺得自己「違法達義」，可見邪說誤人子弟之深！際此人妖顛倒是非淆的衰世，幸好有個辦學團體發表聲明，就轄下中學有五名學生穿着校服阻礙港鐵閂車門，涉行為不檢，校方絕不姑息，已即日約見學生家長及向學生口頭警告，並將記過，又呼籲學生切勿干犯法紀。

要是學校的師長都能如此誨人不倦，怎會有幾百個學生匿藏理大？「玉不琢，不成器；人不學，不知義」，這麼簡單的道理，今天的大學校長不知道，老朽退而求其次，懇請家長、老師好好守護你們的孩子！