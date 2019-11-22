中美國力之爭，已在多個範疇傳出硝煙味。最新戰場可能是資本戰，據指是中國與美國間的資本往來封堵，像上市公司集資、金融大鱷在融資市場等的狩獵，還有國際貸款運作及國家型基金的投資等。一旦資本戰開打，中美金融市場恐波濤洶湧，但誰會輸得更徹底呢？

全球最大對沖基金「橋水」創辦人、人稱「鱷王」的達利奧早前警告，中美勢在貿易戰、地位戰、軍力戰之後上演資本戰，起因是美國政府公務員退休基金董事會日前決定，允許旗下退休金基金投資包括中國公司在內的國際指數，決定引起美國部分反華勢力的國會議員不滿。

當地反華政客立即聚焦美國有多少長期投資資本在中國股市搵食，結果政客們爭相批評美國金融界只顧追逐利益，把美國人的錢「資敵」，並指把美國軍人與公務員的儲蓄投資到中國股市，等於援助中國經濟，要求美國政府在行政上攔截，同時計劃在議會也展開遏制。

這次資本封堵有多嚴重，目前言之尚早。其實，早在上世紀九十年代以降，內地已有不少財經學者或業者發表金融戰爭一類的書籍或言論，揭示美國跨國銀行或大型對沖基金的不見血獵奪，先後在俄羅斯、英國、阿根廷、泰國、香港等地觸發金融危機，當地人民的血汗錢被美國的金融大鱷偷得一乾二淨。如今，美國政客先咬為快，而且倒打一耙，果真先下手為強！

那麼，我們先看看中國科技及創新企業出走美國上市的情況，像阿里巴巴、京東等企業，上市後股價升幅驚人，一家阿里巴巴股票上市已令美國基金界眼紅耳熱，過去幾年獲利豐厚的美國投資者多不勝數，按照美國政棍的理論，這些美國投資人實在不夠愛國，或應該把吃到嘴裏的肥肉吐出來。

把一個雙贏方案肆意地政治醜化，既不懂算帳，又不懂國際金融，美國議員真令人刮目相看。