功夫茶：蛇蟲鼠蟻播瘟疫　懶官把關亦無力

王小二過年，一年不如一年，香港行衰運，頭頭碰着黑，周街都係黑衣暴徒，經濟打倒褪，競爭力排名逐年下降，仲搵咩同鄰近地區鬥呢？不過有幾瓣香港呢輪獨佔鰲頭喇，新加坡坐火箭都追唔到喎，單係講革命輸出地吖，遠至南美洲智利示威者都係向本地嘅黑衣人學BeWater㗎咋！仲有一樣嘢，香港都係世界第一，就係大鼠戊肝患者，全世界只有九宗，香港獨佔八個，你話威唔威？

最近中港真係聞鼠色變，內地近日連續爆出三宗鼠疫，香港日前又發現新一宗、亦係本地第八宗人類感染大鼠戊型肝炎，病者係住何文田邨長期病患嘅八十二歲婆婆，上月初出現黃疸、食欲不振同埋茶色尿，日前入住伊利沙伯醫院先知中咗招，衞生署衞生防護中心就話暫時未能確定有關感染的源頭及途徑。以佢哋不知不覺、後知後覺嘅作風，隨時等到下一單發生都未查到。佢哋仲拋個波畀食環署嘅防治蟲鼠事務諮詢組，叫人進行防治鼠患工作同埋調查。食環署唔執輸，又話搵埋房屋署去視察有關公共屋邨的鼠患喎。咁即係一個推一個，大鼠戊肝好彩暫時未有人傳人，但官僚卸膊作風就蔓延官場，個個懶到出汁，靠呢班人把關，難怪乜嘢豬瘟鼠患都如入無人之境啦！

其實仲使乜查吖，點解會有呢隻病？咪就因為老鼠橫行囉，個城市污糟邋遢，變咗老鼠樂園，唔使畀錢去主題公園，都可以同鼠哥鼠妹近距離打招呼，隻隻好似貓咁大，乜菌都有啦。大家有眼睇，香港整體衞生，近年已經倒退返去六、七十年代，食肆熟食檔將啲污水廚餘亂咁倒出街，雨水渠變咗湯渣渠，有乜辦法唔養肥啲老鼠吖？咪以為只係販夫走卒唔講衞生，天之驕子大學生都係一擔擔，理大畀黑衣人佔領幾日，個餐廳廚房就變咗垃圾崗，惡臭熏天，佢哋唔愛惜自己校園，亦都唔會珍惜香港呢個家，四處縱火堵路，掘爛地磚砌路障，見到牆壁就亂貼文宣，嚴重破壞市容又滋生垃圾，再加上警方頻密發射催淚煙，呢排發現好多鳥獸屍體喺街邊冇人理，成個香港真係污糟到不得了，唔怪之得會變成鼠患盛產地啦！

自從去年本港發現全球首宗人類感染大鼠戊肝，單係今年就有六宗，死咗一條人命，更加令人擔心嘅就係患者「遍地開花」，黃大仙、屯門、九龍城同埋南區都有，咁大範圍即係成個香港冇一處係安全啦。學者老早警告，公共衞生敲響警鐘，已經出現恒常傳播及爆發迹象，再加上內地鼠疫來勢洶洶，明年咁蹺又係鼠年，大家避完曱甴都要諗吓點防呢隻攞命鼠啊！