產評：富者謀定安全路　港得失只差一線

持續逾五個月的亂局未止，且暴力升級，社會嚴重撕裂，已對香港經濟造成嚴重打擊。昔日貴在政治穩定、人才和資金所向的國際金融中心，一下子變成一無是處的暴亂之城。投資者信心動搖，憂慮亂局惡化，只得着手為資產準備安全退路。若香港再不痛定思痛，齊心尋找解決亂局之途，資金大出逃絕非危言聳聽！

香港一直是外資進入中國的重要門戶，亦是中國富者在境外的主要資產管理中心。內內外外龐大的財資活動和管理需求，支持着香港的金融業發展，亦奠定了香港作為國際金融中心的地位。但自去年中美開打貿易戰，同年末季對香港貿易的負面影響開始浮現，經濟增長開始轉差。沒料到今年六月一場反修例風波，令社會出現極端動盪，示威活動至今仍未能平息，嚴重損害旅遊及零售業，令經濟陷入衰退之餘，亦動搖了本地富戶和外資留港的信心。

事實上，在中美貿易戰下，地緣政治風險急升。偏偏這個時候，香港因本土問題政局急劇敗壞，在投資者眼中，昔日政治穩定的香港市場，如今優勢已失。不但本地中產和專業人士尋求移民避險，具實力的投資者亦考慮到資產安全問題，皆積極在海外尋找其他安全的資金落腳點，例如開設離岸銀行帳戶，以防一旦香港再有甚麼「事件」，可即時將資金調離。

客觀而言，現階段投資者多抱「以防萬一」的心態，為自身財產鋪定後路，但從銀行體系數據和港元表現看，則尚未見到有明顯走資迹象，香港股樓市場亦尚算穩定。畢竟環顧全球，中國市場縱使增長放慢，論發展潛力和市場規模都是全球前列。香港則具備與國際市場完全兼容的監管制度和法則、擁有世界級的金融基建、低稅率以及資金和人才可自由流動的優勢。作為進入中國市場的重要門戶角色，區內並沒有其他市場足以完全直接取代香港。若錢走人不走，並沒有多大意義。與其左搬右搬，估計相當比例的投資者還是寄望香港當局能有所作為，尚未到一窩蜂決心將財富搬走、全面撤港的地步。

月暈而風，礎潤而雨，見微而知著。香港既已出現走資危機的先兆，實不能再自圓其說，把風險視而不見。且別忘記，國際大氣候正不斷急劇變化，大有黑雲壓城城欲摧之勢，一旦美國開打「香港牌」，商界勢必面對史無前例的信心危機。繼續內耗內鬥，無異於自毀長城，他日人財盡散，香港人連基本的安樂日子都談不上的時候，還能爭取到甚麼？