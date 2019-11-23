神州觀察：科技騙局坑政府　官員揮霍百姓錢

杭州青年汽車公司近日宣布破產，令轟動一時的「水氫引擎」科技神話徹底破滅，再次揭示內地創新領域亂象叢生，一些所謂創造發明，不過是騙取國家資金的斂財藉口，而地方政府官員為營造政績，不惜揮霍民脂民膏。

該宗破產案引起外界高度關注，是因為杭州青年汽車的母公司浙江青年汽車集團亦涉及一百零五宗訴訟，集團法人代表龐青年，先後二十次被法院列為「失信被執行人」。內地企業信息平台顯示，青年汽車的自身和周邊風險逾一千項，涉及融資和買賣的合約糾紛等，另有三十項騙取補貼和貸款逾期的失信紀錄。

最令青年汽車聲名大噪的是早前該公司宣稱發明「水氫引擎」，單靠加水便能產生氫氣推動汽車行走，被指是「全球首創」，河南省南陽市政府更投資四十億元與其合作生產，市委書記和市長亦親自站台，不過這一「新能源」隨即被專家揭破是騙局。

不可思議的是，儘管備受輿論質疑，所謂「水氫引擎」至今也未見投產，但青年汽車卻仍獲得一億多元的新能源財政補貼。不僅如此，青年汽車集團亦被揭曾向貴州、山東、內蒙古、寧夏等多地政府「畫大餅」，在地方政府給予政策支持後，不僅承諾未落地，反而捲走政府財產。例如二○一○年宣布在寧夏石嘴山市投資二百六十七億元打造汽車基地，結果非但未建基地，卻變賣政府配置的煤礦套利十億元。

事實上，加水汽車「發明」並不新奇，早年就有黑龍江騙徒發明「水變油」，一度被稱為「中國第五大發明」，獲政府大筆資金資助，最終騙徒被判入獄。而說到創新，不得不提被稱為「巴鐵」的「立體快速巴士」，上層載客下層通車，當時被吹捧為「驚艷世界的發明」，風頭一時無兩，結果卻是圈錢融資騙局。

近年來，從中央到地方一片「創新」之聲，結果卻給予騙子更多的空間，一些人利用「黑科技」等各種誇張詞彙進行包裝，忽悠政府，從中騙取國家科技補貼及融資圈錢。但不少地方政府和官員為了政績和個人私利，對一些騙局多隻眼開隻眼閉，甚至淪為騙徒的保護傘與幫兇，任意糟蹋百姓的血汗錢。尤其是一些奇葩發明未經權威科研部門認證，一些騙術亦很容易識破，但地方政府仍然投資或補貼，不得不令人質疑當中存在官商勾結腐敗問題。

值得關注的是，中央最近強調要加速推動「區塊鏈」技術發展，各地政府紛紛響應，惟近期法院判決的不少傳銷和網絡虛擬騙案均與以區塊鏈名義斂財有關，當局不可不警惕，對於區塊鏈的扶持和投入必須慎之又慎，否則只會再度淪為貪官、奸商及學術騙子的盤中飧。