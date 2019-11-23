世界視線：駐歐大使爆大鑊　彈劾風波續發酵

美國眾議院情報委員會繼續就總統特朗普「通烏」醜聞的彈劾調查，舉行公開聽證會，被外界視為主要證人之一的美國駐歐盟大使桑德蘭作供時確認，特朗普明令外交官尋求與烏克蘭達成「交換條件」，讓烏方調查前副總統拜登父子，以及該國是否在一六年時干預美國大選。

桑德蘭指稱，特朗普強迫美國外交官配合其私人律師朱利安尼推動向烏國施壓的工作，而朱氏是在表達「總統的意願」，他和其他外交官只能遵奉總統的命令。更有甚者，桑德蘭還將特朗普以外的華府最高層全部扯下水，聲稱包括副總統彭斯、國務卿蓬佩奧以及前國家安全顧問博爾頓等「圈內人」，都對特氏向基輔當局要求「交換條件」一事心知肚明，中間沒有甚麼秘密。桑氏就曾在特朗普與烏克蘭總統澤連斯基電話通話前約一周，發電郵予蓬佩奧、白宮幕僚長馬爾瓦尼以及能源部長佩里等高級官員，表示澤連斯基將向特氏保證，會展開全面透明的調查。

桑德蘭又稱，其後曾電郵蓬佩奧，提及自己如何促使澤氏承諾進行調查，並將之與華府向烏方發放軍事援助、澤氏跟特朗普舉行峰會相掛鈎；後來在另一個會議上，就此事向彭斯表達相類似觀點，獲對方點頭回應，惟彭斯透過發言人表示，上述互動並未發生。

桑氏證詞之所以受到重視，其中一個原因，是他並非特朗普口中所謂的「Never Trumper」，恰恰相反，桑氏是特朗普競選的金主之一，曾向特氏就職典禮捐款一百萬美元，甚至獲得直通白宮橢圓形辦公室直線電話的「待遇」，並在就任駐歐大使後，跟總統電話通話不下二十次，絕非一般的「獵巫者」可比。

問題是，桑德蘭在作供時態度反覆，他最初在閉門聽證會上表示並不知悉白宮扣起對烏軍援一事，之後又改口知情，到日前公開作供，又承認無人跟他明說特朗普以軍援換取烏國當局調查，一切都是他的「個人推測」。正因如此，共和黨人得以質疑桑氏作為證人的可靠性，尚不至於全盤皆輸。