正論：一手軟一手硬　不關門不畏戰

山雨欲來風滿樓。中美博弈隨着貿易戰加劇而愈演愈烈，美國參眾兩院通過《香港人權與民主法案》更令兩國關係火上加油。很明顯，美國對華發動貿易戰久攻不下，手上子彈幾近耗盡，惟有祭起人權大旗，藉此團結國內力量將槍頭指向中國。中美一旦擦槍走火，由新冷戰惡化成熱戰，後果必然是災難性，誰能笑到最後，還看誰能先發制人。

來者不善，善者不來。美國一再將香港反修例問題與貿易戰掛鈎，現在更打起人權牌，企圖以各種抹黑手段逼中國全面跪低。國家主席習近平把話說得很清楚，中方希望與美國以尊重和平等的方式達成首階段貿易協議，但必要時中方定必反擊，又強調貿易戰並非中方發起，現時不是中方想要的結果。聽鑼聽聲，聽話聽音，一方面，中國擺出「門常開」的姿態，不會關上談判的大門；另一方面，美國倘執意來犯，中國不畏戰不怕戰，必有反制措施。習近平再次亮明底線，一手軟一手硬，既不重蹈過去唾面自乾的覆轍，也不主動挑起事端。皮球如今落在美國腳下，中美關係會否走向無可挽回、玉石俱焚的地步，主動權繫於總統特朗普之手。

耐人尋味的是，特朗普至今未曾就是否簽署人權法案表態。若十日內仍未動筆，總統又不行使否決權，而國會沒有在這段期間休會，法案將自動成為法律；國會若在此期間休會，法案則自動失去效力。惟特朗普最終簽名讓法案通過的機會高唱入雲，一來法案在參眾兩院幾乎獲得一致同意，二來即使總統行使否決權，只要參眾兩院三分之二議員支持法案，便可推翻總統決定。更何況，人權法案是敲詐中國的最好籌碼，有助在貿易談判中攫取更大利益，無寶不落的商人總統豈會輕輕放過？

必須指出，貿易戰打到這個階段，美國可以動用的手段已用得七七八八，特朗普口中「很容易贏」始終沒有實現，反而是傷敵一千，自損八百，至今未有換到中國顯著讓步，更損害自身經濟，從經濟增長顯著放緩已可見一斑。若繼續提高對華關稅，恐怕經濟衰退的風險更高，甚至影響連任機會。反之，以人權法案向中國施壓的成本低得多，更可凝聚共和民主兩黨。尤其是人權法案列明國務卿必須對香港人權情況「一年一檢」，涉及香港國際金融中心的地位，亦可為下一步的金融戰鋪路，何樂而不為？

明乎此，特朗普根本沒有不簽署的理由，這也是美國維持霸權的慣常伎倆。事實上，類似手段屢見不鮮，從二戰前美國對日本實施「道德禁運」封殺日本，導致偷襲珍珠港和美國參戰；到二戰後日本經濟急速起飛，美國逼日本簽訂「廣場協議」，令日本經濟泡沫化繼而崩潰，中國怎會不清楚美國打的是甚麼算盤？但別說中國的經濟規模和軍事實力同當年日本不可同日而語，中美之間的經濟利益更是千絲萬縷。僅香港的國際銀行體系便與全球市場密切相關，特別是與美國體系相連，牽一髮動全身。

當然，在反華遏華已成美國國策以至西方主流共識，迹近瘋狂的不理性情緒往往主導世界局勢向悲劇方向發展。一旦人權法案落實，貿易協議告吹，貿易戰全面升級，以中美兩國國力仍有一定差距觀之，美國農民尚且可以「食薯條」，但中國受到外力衝擊，內部穩定遭打破，全民恐怕要「食草」。

這絕非危言聳聽。中國社會問題千頭萬緒，台獨、疆獨、藏獨、蒙獨蠢蠢欲動不用說，僅小小的香港已是中國一大亂源，甚至是最大的包袱。反修例暴亂持續五個多月，至今未有平息迹象，區議會選舉明天舉行，隨時成為反對派全面奪權的第一道裂口。由行政到立法再到司法，中央清楚看見香港爛到入心，但出手救還是不救卻好生為難。出手，勢必被反華集團誣為破壞一國兩制，令西方圍堵中國更趨激烈；不出手，又被指為見死不救，置「親生兒子」於不顧，道義上、法理上、主權上，統統說不通。再加上「一帶一路」不斷擴張，更證明中國財力驚人，讓美國既恨且妒。在財已露眼的情況下，美國不趁機打劫中國才怪。

面對內憂外患，中國包袱沉重，香港問題更是百上加斤。儘管這些年來中國的經濟與軍事實力有長足發展，科技亦不斷提升，但美國始終是世界第一軍事強國、科技大國、能源大國，各方面都比中國優勝，否則中國也不用向美國大手筆購入大豆，更不會發生「中興休克」事件。美國為了保持世界霸主地位，必然無所不用其極，兩大經濟體直接碰撞的結果勢必是毀滅性和災難性，而勝負往往取決於毫釐之間，誰的包袱多，誰的包袱少，誰就是最後勝利。美國雖然有美墨邊境的難民問題及恐襲風險等，但在宏觀層面上說，中國內部問題無疑比美國更多更複雜。

可以說，距離中美終有一戰的日子已愈來愈近，不論以金融戰、貨幣戰還是熱戰的形式出現，都是一場對全球格局影響至深至遠的戰爭，說是第三次世界大戰也不誇張。寄望平安無事已是不可能，中國的包袱本來已經比美國多，如果一味口頭強硬而沒有行動，空有滿口仁義道德而不先發制人，這一仗絕對沒有勝算，一旦中國亂了，內地以至香港必然爆發資金外流、人民出逃等亂象，香港國際金融中心的地位被新加坡取替不用說，中國的發展紅利亦勢必一鋪清袋。

那麼，中國是否沒有勝算呢？當然不是。打鐵還需自身硬，狹路相逢勇者勝。當年毛澤東領導的新中國備受國際社會孤立，尚且沒有低頭，還勒緊褲頭咬實牙根研發出「兩彈一星」，終於打破西方圍堵。今日中國的條件比當年優厚得多，當年做得到，現在沒理由做不到。怕只怕，當今之世已沒有毛澤東這一號人物，而人民過慣富裕日子，恐怕亦無法重過緊日子了。