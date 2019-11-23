今年的區議會選舉會有怎樣的結果呢？近日香港的暴亂平靜了，似乎便是為了讓同情與支持暴亂的候選人當選，在暴力革命似乎失敗之時，改用民主制度來推動他們的政治主張。

區議會的作用本來不大，但可以間接選舉代表入立法會與特首選舉委員會，有一定的政治能量，而且區議員亦可以作為立法會選舉中的地區勢力，替候選人爭取選票。正是由於這樣的政治作用，區議會和區議員原來設計服務社區的目的往往被忽視，區議會選舉中便有不少人毫無社區服務的經驗、意願，而是打着政治口號出來選舉。這樣的政治目的，實際使區議會發揮不出社區服務的功能，變成次級的政治爭拗場所，甚至以後者來差不多完全取代了社區服務。

香港社區基層的服務嚴重不足，實在好應該讓區議會回歸服務社區的初心。因此，區議會的選舉，不應以政治立場來作取捨，而是依據社區服務的投入、誠意與熱情，某程度上要減少政治化程度。在當前的政治化形勢底下，首要的便是把政治化的候選人，無論怎樣喬裝假扮，都讓他們落選。

社區服務與建設香港一體兩面，在這幾個月的打砸燒暴亂中，建設香港被嚴重損害，暴徒的遍地開花實際上把社區設施、社區服務任意破壞，同情與支持暴亂的破壞，便是等同於破壞社區服務、破壞建設香港。也因此，區議會選舉，便應該讓同情與支持暴亂的人落選，一是要用投票懲罰他們，作為他們支持破壞至少付出一點的賠償，也同時借投票來表達市民這幾個月被暴力恐怖壓抑的憤慨之心和怒氣。

不過，最關鍵的是，區議會選舉前夕的暴亂稍為平息，可能只是為了使暴亂策動者腹稿的候選人有機會當選，避免選民受暴亂打擊嚴重而不投他們的票。而當他們欺騙選民當選之後，暴亂可能又再次激化起來。一是可以宣傳選民投票讓他們的候選人當選，表明民眾是支持他們的暴亂，便挾民意來發動更多的衝擊、破壞。

二是區議會選舉是他們借勢休息，也讓他們的政治夥伴得利，他們「光復」、「革命」的目的還沒有放棄。中大之戰、理大之戰的失利，他們還未完全敗退。區議會選舉若他們的同情者取得較多票數，美國政府又在支持和煽動，誰可確保他們不會再全力出擊，借政府與社會鬆懈之際，用更激烈的暴力攻擊政府與社會？

中大儲近四千枚汽油彈，理大更多，暴動策動者還有更多的資源來把暴亂的戰爭擴大，在區議會選舉之後待勢而起，區議會選舉怎能讓他們得逞！