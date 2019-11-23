美國兩院日前通過的《香港人權與民主法案》是要綑綁兩個項目，實現一個目的，一是綑綁中美貿易戰，二是綑綁老美為推手的反修例暴亂、「港版顏色革命」；至於一個目的，就是要遏制和打擊中國的發展。

老美要實現這些，就要在中港兩地有裏應外合的力量。在中國內地，由於當局的兩手硬，由於中共早有「防止和平演變」的豐富經驗和對老美本質的深刻認識，這些年能夠呼應、配合老美的「反共勢力」已被打擊得老老實實，不敢亂說亂動。在香港，老美則是風景這邊獨好。由於英夷統治一百五十多年，由於香港長期在反共成性的西方營壘，由於實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，由於「去殖民地化」從未有之，由於港英餘孽、洋奴漢奸、反對派實際上掌握了香港各方面的大權，配合老美的內應力量可說極為豐沛深厚，超過世界上任何一個老美發動「顏色革命」的地方。

因此，老美在充當香港暴亂和「顏色革命」的主要策劃者和推手時，可謂毫無顧忌、信心十足、明目張膽、橫衝直撞，出動了總統、副總統、國務卿、議長及多位議員，和香江的內應力量同台表演。本地的大小老嫩漢奸更是氣燄囂張、飛揚跋扈，在多次暴亂和搗亂破壞場合，他們高舉美國國旗、高唱美國國歌，大呼小叫讓特朗普「解放香港」。

香港頭號大漢奸黎智英更是「慷慨激昂」，叫嚷要「為美國利益而戰」，在老美發動「顏色革命」的多處地方，我們未曾見過有這麼瘋狂無恥、出賣自己國族和靈魂的「本地人」。香港這個彈丸之地要是出產漢奸的話，無論是數量和質量皆可獨步全球也，「滿洲國」的溥儀、南京偽政府的汪精衞也沒敢公開聲稱「為大日本帝國利益而戰」。可見在漢奸無恥效忠方面，老美比日寇更「深慶得人」，儘管黎智英之流的「漢奸功業」比不上「溥皇帝」、「汪主席」，老美給他們的政治回報更天差地遠也。

毫無疑問，老美在港發動「顏色革命」、推動暴亂有很現成的內應力量，但不要高興得太早，他們正在自取滅亡也。